Huit ans après avoir décroché la médaille olympique, que devient le nageur niçois Clément Lefert?

Il n’était pas programmé pour ça, mais il a toujours eu l’audace d’y croire. Ce 29 juillet 2012, Clément Lefert a écrit sa légende, touché la grâce et fait chavirer dans l’hystérie tous les siens grimés aux couleurs de la France, cornes de Gaulois sur la tête, dans les gradins du bassin olympique de Londres.

A 24 ans, le Niçois décrochait l’or sur le relais 4x100m nage libre en compagnie d’Amaury Leveaux, Fabien Gilot et Yannick Agnel, son compère de l’ONN.

Les Bleus réalisaient un temps canon en 3’09’’93, reléguant les coéquipiers de Phelps et Lochte, rien que ça, à quatre dixièmes (3’10’’38).

Le début d’une nouvelle vie pour Lefert qui avait été préféré à Alain Bernard et Jérémy Stravius dans le relais tricolore.

A leur retour sur la Côte d’Azur, les nageurs niçois (Muffat, Agnel, Bonnet, Lefert) sont accueillis telles des rock-star. Christian Estrosi fait fermer la Promenade des Anglais pour un défilé sur un bus à impériale, une dinguerie.

Plus de huit ans après, l’ancien élève de Don Bosco est bien loin des bassins. Il vit à Genève, bosse dans la finance - le trading de pétrole brut et ses dérivés plus précisément -, et chouchoute ses deux magnifiques filles (Lily, 3 ans, et Anne-Charlotte, 3 mois) et son épouse Toma, rencontrée à Londres.