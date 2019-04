Vous aimez l'électro-pop? On vous fait découvrir Vendredi sur mer

Dans les boîtes mails des rédactions culturelles, des monceaux de messages vantant les mérites d’une énième "sensation pop" s’entassent. Pas toujours facile de séparer le bon grain de l’ivraie.

Avec Vendredi sur Mer, le projet porté par Charline Mignot, pas de tromperie sur la marchandise.

Initialement photographe, plutôt attirée par la mode et rapidement encensée par un aréopage de médias depuis la sortie d’un titre imparable (La Femme à la peau bleue), la chanteuse soigne autant l’emballage que le contenu.

Après l’EP Marée basse (2017), voici donc Premiers émois, un album que Charline a laissé mûrir.

"J’ai mis du temps à le faire. Sans doute parce que j’en avais besoin pour savoir où je voulais aller. C’est un album rattaché au passé, à mon adolescence, une période de ma vie que j’ai beaucoup aimée. C’était un peu une manière de revivre ces moments", estime la chanteuse née en 1996.

Nouvelle vague

Gamine, elle a ouvert les oreilles en grand, sans s’enfermer dans une chapelle. Au gré des entretiens, elle cite Renaud, Gainsbourg, Daho. Puis Orelsan ou Nekfeu.

Sans oublier d’évoquer des artistes plus proches de sa galaxie. "J’aime beaucoup Juliette Armanet, Aloïse Sauvage ou Clara Luciani. Dans la chanson francophone, il y a une effervescence, un renouveau. On est tous très différents, mais on peut s’apporter mutuellement. J’ai l’impression que toutes les influences se mélangent. Je me demande à quoi ça pourrait encore servir de mettre la musique dans des cases. Moi, franchement, je ne saurais pas où me mettre."

L’esthétique de sa pochette, avec son fauteuil coquillage et son peignoir satiné, ramène aux années 1980, indépassables quand il est question de kitsch et de chevelures vaporeuses.

Pourtant, considérer Vendredi sur Mer comme un énième pastiche de ces "faiseurs de tubes" éphémères qui alimentaient le Top 50 serait réducteur.

Tout en regardant dans le rétro, l’Helvète underground fait preuve d’une réelle modernité.

Mots à nu

Sa marque de fabrique? Une belle maîtrise du chanté-parlé.

"C’est une façon de mettre les mots à nu. On est obligé d’entendre les paroles, elles sont moins cachées derrière une mélodie. Je pensais que c’était facile, au début. Mais un texte, il faut savoir le conter d’une certaine manière", assure Charline Mignot, installée à Paris après avoir vécu du côté de Lyon et de Londres.

En croisant le chemin de Lewis OfMan, elle a trouvé son complément idéal.

Un élégant producteur de vingt piges ayant collaboré avec Lana Del Rey, The Pirouettes ou encore le rappeur américain Rejjie Snow.

"On a commencé par La Femme à la peau bleue, puis on a fait l’EP ensemble. Pour l’album, on a travaillé différemment. C’était moins segmenté, on n’était pas chacun de notre côté cette fois. On est partis en Normandie, dans une maison près de la mer. J’ai écrit, on a composé en même temps. Il y avait une espèce d’osmose assez évidente entre nous. Il a su comprendre où je voulais emmener le projet, en respectant toutes mes demandes."