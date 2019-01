Vous aimez l'électro et les grands espaces? Intéressez-vous au deuxième album de Thylacine

Le thylacine, c’est l’autre nom du loup de Tasmanie.

L’espèce est éteinte depuis belle lurette. William Rezé, lui, est bien vivant.

Et chacun de ses voyages le fait grandir.

À titre personnel, du côté de la musique aussi.

En 2015, il avait présenté son premier album, Transsiberian. Un projet inspiré par un trajet effectué à bord du train mythique qui relie Moscou à Vladivostok, serpentant sur plus de neuf mille kilomètres.

"On m’avait conseillé de ne pas me lancer dans un tel projet, trop conceptuel pour un premier disque, d’après certaines personnes. Mais je trouvais ça plus intéressant."

Le natif d’Angers, d’abord saxophoniste dans différentes formations, a eu...