VIDÉOS. Polnareff, Reggiani, Sardou... découvrez notre playlist hommage à Jean-Loup Dabadie

La classe, l’élégance… et un talent inouï pour coucher des mots sur une mélodie, et offrir en cadeau à nombre d’interprètes, quelques-unes de leurs plus belles chansons. Au total, ce sont près de 300 textes que Jean-Loup Dabadie –le parolier– aura écrits. Hommage en cinq chansons.

Le Petit Garçon, Serge Reggiani (1967) La première. Dabadie n’est pas encore célèbre. Il reçoit un coup de fil de Reggiani, lui aussi peu connu, qui souhaite un nouveau titre à chanter pour assurer la première partie de Barbara à Bobino. Le début d’une longue série. Lettre à France, Michel Polnareff (1977) La nostalgique. En conflit avec le fisc, Polnareff quitte le pays et s’installe aux États-Unis. Quelques mois après, il envoie à Dabadie deux mélodies, très mélancoliques. Le parolier perçoit chez le chanteur un “mal du pays” qu’il traduit en mots par une sublime déclaration d’amour à la France. Ma préférence, Julien Clerc (1978)

L’amoureuse. Dabadie a écrit des dizaines de chansons pour Julien Clerc. Avec celle-ci, il sublime la relation tumultueuse qu’entretenait

à l’époque le jeune premier aux cheveux bouclés avec l’actrice Miou-Miou. J’ai épousé une ombre, Johnny Hallyday (1983) La cinématographique. En pleine love story avec Nathalie Baye, le “taulier” la rejoint sur le tournage de ce film de Robin Davis où l’on trouve aussi au casting Huster et Bohringer. Et enregistre la bande originale du film éponyme, sur des paroles de… Jean-Loup Dabadie. Chanteur de jazz, Michel Sardou (1985) La New-yorkaise. Sur des rythmes très swing, Dabadie nous invite en paroles à une visite de Big Apple.