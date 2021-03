VIDEOS. Le rappeur Kaotik tourne un clip avec un restaurateur bien connu à Nice

"J’ai aimé son personnage fou, original et plein de vie". C’est avec beaucoup d’enthousiasme que le rappeur niçois Kaotik parle de son ami Alex, propriétaire du restaurant Geppetto, rue Chauvain à Nice.

Avant d’entamer le tournage de son clip Nouveau soleil, lundi à l’intérieur de l’enseigne, la collaboration entre les deux hommes paraît déjà évidente, tant ils ont le même état d’esprit en cette période de crise sanitaire: voir le positif partout et entretenir l’espoir d’un avenir meilleur.

Une vision perceptible dans les paroles de la musique: "Après l’orage vient le nouveau soleil, les yeux vers l’horizon". Des mots, justement, pour soutenir les restaurateurs et les étudiants. "Dans cette période anxiogène, je voulais mettre l’accent sur l’espoir et créer un morceau qui touche tout le monde".

Le premier couplet évoque un restaurateur qui, malgré les aides, ne s’en sort pas financièrement, interprété par Alex. Andrea, le fils du cuisinier, s’est mis dans la peau d’un étudiant honteux de réclamer l’aide alimentaire, mais toujours envahi par les rêves.

"Depuis la pandémie j’ai le ventre vide. Je leur dis que tout va bien mais la solitude me tend les bras. Les yeux rivés vers le ciel en attendant le “nouveau soleil”", résonne ainsi dans le restaurant.

Un nouveau personnage

Kaotik faisait son retour après six mois d’absence. Son apparence a changé. Un de ses yeux est maintenant teinté en bleu blanc, rouge, tout comme le sweat à capuche qu’il a offert à Geppetto. Le Niçois porte des valeurs patriotiques, "importantes dans le monde d’aujourd’hui", et aspire au "changement par la création d’un nouveau personnage". Inspiré par l’évolution de Lady Gaga et de Marilyn Manson, l’artiste cherche à repousser ses limites pour avancer.

"Il y a quelques mois, on m’a découvert une maladie qui touche les poumons, le coronavirus me fait énormément peur". Il s’est relevé et a trouvé la force d’insuffler un vent de fraîcheur à sa carrière. En témoigne la fertilité de ses projets (quatre clips inédits et un album en préparation avec un ingénieur son du groupe IAM).

Porté par un grand soutien

Pour mener à bien ses prochains défis, Kaotik peut compter sur un soutien de taille. "Ce sont les internautes qui ont financé mon prochain album (10 000 euros), je ne peux qu’être reconnaissant envers eux en leur proposant un contenu de qualité".

La série de quatre clips, elle, est sponsorisée par des entreprises azuréennes (Energium, Pub 4 You, Fabien Barbato, Christophe Sannier et CSC). Un moyen de réduire le prix de production en mettant à l’honneur des acteurs locaux.

"Un clip, ça coûte pas mal d’argent. Grâce aux partenariats, ça me revient à 400 euros par tournage environ. Je souhaitais vraiment travailler avec des gens d’ici". C’est également le cas des réalisateurs, comme Julien, chargé de filmer "Nouveau soleil".

Le résultat final ne sera pas disponible avant la fin de tournage des trois autres clips, mais il sera certainement le premier à être dévoilé.