VIDÉO. Le Niçois Jil Is Lucky renoue avec le folk dans son nouvel album assorti d'un clip tourné sur la Prom'

De Jil Is Lucky, il est fort à parier que vous connaissez au moins une chanson. The Wanderer, issue de son premier album du même nom et qui a mis en musique l’une des campagnes de pub du parfum Flower By Kenzo. C’était il y a dix ans.

Depuis, le Niçois a sorti deux autres opus: In The Tiger’s Bed en 2013 et Manon en 2016, un concept album, qui raconte une histoire d’amour très sombre, en français et en alexandrins, accompagné d’un film en réalité virtuelle.

Vendredi 6 mars, il est revenu avec un quatrième album, Off The Wall, sur lequel Jil Is Lucky renoue avec le registre folk acoustique, comme un retour aux sources musicales, dix ans après la sortie de The Wanderer.

Après quinze ans d’exil à Paris, il a aussi choisi de revenir aux sources géographiques et de se poser de nouveau à Nice. Et c’est là, sur la Prom’, qu’il a tourné en janvier le clip du titre qui donne son nom à l’album et disponible depuis le 26 février.

On ne se lasse pas de le regarder, en attendant la tournée dont au moins deux dates sont déjà programmées dans le coin, une à Marseille et l’autre à Villefranche, lors du festival La Crème.

D’où vient votre nom Jil Is Lucky?

Mon prénom c’est Jil. Je cherchais un nom avec ces trois lettres. Au début, j’étais parti pour faire une trilogie: Jil Is Lucky, Jil Is Lazy et Jil In Love.

Finalement, c’est un peu les tons que j’ai donnés à mes trois premiers albums, mais comme le premier album a bien pris, on s’est dit que ce n’était pas stratégique de changer de nom.

Et puis je trouvais cool de se créer son propre porte-bonheur. J’en ai plein tout le temps sur moi, je suis plein de bondieuseries, de trèfles à quatre feuilles... Je suis ultra-superstitieux.

"Pouvoir me poser au bord de l’eau, au soleil, prendre la guitare et juste écrire, ça a été magique."

Et Jil est toujours aussi lucky?

Ben oui. Là, on est bien. Je fais pas mal d’allers-retours entre Nice et Paris mais je suis beaucoup plus sur Nice qu’avant.

Je redécouvre les joies du pays, je revois les amis d’enfance, je retrouve le soleil, la mer. J’avais envie de mettre ça immédiatement à l’honneur pour ce nouvel album qui est très ensoleillé!

L’écriture s’est faite à Nice?

Intégralement à Nice. Après quinze ans à Paris, revenir ici a été extrêmement inspirant, ultra-puissant pour moi. Pouvoir me poser au bord de l’eau, au soleil, prendre la guitare et juste écrire, ça a été magique.

Finalement, on n’est pas des êtres hors-sol, on est attaché à son lieu de naissance et particulièrement au lieu où on a passé son adolescence, où on a vécu nos premières amours, nos premiers chagrins, nos premières expériences de vie.

Moi, je les ai vécues ici, et donc je serai à jamais attaché à cet endroit-là qui me ressemble et dans lequel je suis dans mon élément.

Vous n’êtes pas simple à suivre au niveau de la teinte musicale des albums. Aucun ne se ressemble. Même si le nouveau rappelle un peu le premier...

Oui, celui-ci ressemble beaucoup plus au premier, dans la mesure où c’est folk, ethnique aussi. Il y a un vrai souffle de road movie comme dans le premier.

Le premier était plus marqué Europe de l’Est, celui-là est plus marqué Amérique du Sud, plus ensoleillé. C’est vrai que j’ai toujours eu la hantise de me répéter. Sur chaque album, le fil conducteur c’est le fil mélodique et l’ensemble reste de la pop, mais folk, power pop, électro... J’aime bien changer.