VIDÉO. Découvrez "Les Quatre Saisons" pop rock des sœurs Berthollet

C’est grâce à L’Été de Vivaldi qu’en plein hiver 2014, Camille Berthollet laisse, à l’âge de seize ans, éclater son talent de violoncelliste lors de l’émission Prodiges sur France 2. Ce soir-là, ce que l’on ne sait pas encore, c’est que Camille à une sœur d’un an son aînée, Julie, qui joue du violon.

Depuis, toutes les deux jouent ensemble et font de nombreuses scènes. On les pense jumelles. Julie confirme: "On nous le dit souvent mais c’est parce qu’on a vécu beaucoup de choses ensemble depuis tellement d’années, puis on a tellement l’habitude de travailler ensemble également. Pourtant on n’a pas du tout le même caractère."

Cette vraie-fausse gémellité est accentuée par le fait que l’une commence une phrase et l’autre la termine. Comme nous l’avons constaté lorsque nous leur avons téléphoné pour parler de leur dernier album Nos quatre saisons.

Il s’agit bien entendu des saisons de Vivaldi. Pourquoi lui? Parce que "à la base, on aime Vivaldi. Et c’est une pièce touchante et pleine de souvenirs pour nous car Les Quatre Saisons c’est le premier contact qu’on a eu toutes petites avec la musique: à deux ans pour Julie, quand elle a voulu faire du violon, et à trois ans pour moi et le violoncelle. Ça été l’élément déclencheur qui nous a donné envie de faire de la musique".

"Quelque chose de nouveau, de moderne"

Mais la version que nous proposent les sœurs Berthollet n’est pas classique, d’où le "nos" dans le titre de l’album. "On ne voulait pas refaire une version baroque ou classique car cela a été fait, et très bien fait, de nombreuses fois. On voulait faire quelque chose de nouveau, de moderne. Nous l’avons enregistré à notre manière afin de faire connaître la musique classique à notre génération."