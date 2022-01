Victoires de la musique: OrelSan et Clara Luciani dominent les nominations

Les deux artistes postulent pour les trophées de l'artiste (masculin et féminin), album, chanson et création audiovisuelle, qui seront remis lors d'une cérémonie le 11 février.

OrelSan, 39 ans, est l'artiste de la charnière fin 2021/début 2022, surfant sur un succès public et critique. "Civilisation", sorti en novembre (le même jour que le blockbuster "30" de la Britannique Adele), est l'album le plus vendu en France en 2021 (plus de 335.000 copies), d'après le classement du Syndicat national de l'édition phonographique (Snep).

Avec "Cœur", paru en juin 2021, Clara Luciani, 29 ans, a signé un deuxième album idéal pour célébrer le déconfinement qui se dessinait alors pour l'été 2021 (11e des ventes en 2021 avec plus de 155.000 copies). Sans oublier quelques messages féministes forts, comme d'habitude chez l'auteur de "La Grenade", tube de son précédent opus.

Nominations

Artiste masculin: Julien Doré; Feu ! Chatterton; OrelSan

Artiste féminine: Juliette Armanet; Hoshi; Clara Luciani

Album de l'année: "Brûler le feu", Juliette Armanet; "Palais d'argile", Feu! Chatterton; "Cœur", Clara Luciani; "Civilisation", OrelSan; "Géographie du vide", Hubert-Félix Thiéfaine.

Chanson: "Le dernier jour du disco", Juliette Armanet; "Bruxelles je t'aime", Angèle; "Monde Nouveau", Feu ! Chatterton; "Respire encore", Clara Luciani; "L'odeur de l'essence", OrelSan

Création audiovisuelle: "Bruxelles, je t'aime", Angèle; "Le reste", Clara Luciani; "Montre jamais ça à personne", OrelSan

Concert: Hervé; Ben Mazué; Woodkid

Révélation masculine: Chien Noir; Myd; Terrenoire

Révélation féminine: L'Impératrice; Barbara Pravi; Silly Boy Blue

Album le plus streamé pour un artiste: "Jvlivs II", SCH

Album le plus streamé pour une artiste: "Aya", Aya Nakamura