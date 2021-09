Un "nouveau départ" pour Bertrand Rossi à l’opéra de Nice

Ah, il s’en souviendra, Bertrand Rossi, de la saison 2020-2021! Ce devait être la première de sa direction de l’opéra de Nice. Il en rêvait, lui, le Niçois qui a grandi dans les coulisses de cette maison où son père était directeur administratif et qui avait ensuite gravi les échelons dans d’autres grands théâtres avant de revenir dans sa ville natale.

Et, patatras. La crise sanitaire. Le confinement. On imagine sa frustration...

Rayonnement international

"Elle fut immense, bien sûr, reconnaît Bertrand Rossi. Mais la saison ne fut pourtant pas inexistante. Au lieu de baisser les bras, nous n’avons pas cessé de travailler. Nous avons enregistré des opéras, des concerts. L’opéra Akhnaten, qui sera redonné en public à partir du 12 novembre, a été diffusé sur Internet et vu 100.000 fois, dont beaucoup en Amérique. Jamais l’opéra de Nice n’avait autant rayonné! Le ballet Don Quichotte, que nous avons diffusé le 31 décembre, a été vu par énormément d’internautes, souvent seuls chez eux, qui l’ont reçu comme un cadeau de réveillon. Nous avons eu beaucoup de témoignages en ce sens. Les ateliers de décors ont continué à fonctionner, en particulier pour un spectacle qui sera donné ce mois-ci à l’opéra comique de Paris, puis repris en 2022 à Nice."

Reste désormais à retrouver le public dans la salle de l’opéra. "C’est notre nouveau défi, lance le directeur. On a l’impression qu’il faut tout reprendre à zéro. Qu’il faut prendre un nouveau départ."

Un condensé de la saison samedi

Dans cet esprit, Bertrand Rossi a imaginé, pour ce samedi, un spectacle inédit qui présentera en une seule soirée toute la saison lyrique, symphonique et chorégraphique à venir. On y verra des extraits d’opéras, de symphonies, de chœurs, de ballets avec des textes de liaison dits par une comédienne. Mettez une scène de Macbeth, quelques bonnes minutes du Capriccio espagnol de Rimsky-Korsakov, le ballet de Faust, mélangez le tout et voilà le cocktail tendance de l’opéra niçois! À consommer sans modération.

Et qui sera à la baguette? Le nouveau chef de l’orchestre philharmonique, l’Italien Daniele Callegari. C’est une pointure internationale. Il a dirigé au Metropolitan opera de New York aussi bien qu’à la Scala de Milan. Et maintenant à Nice.

Savoir +

Samedi, 20 heures. Opéra, 4-6 Rue Saint-François-de-Paule. De 5 à 31 euros. 04.92.17.40.79.