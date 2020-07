Tout savoir sur "L’été indien" de Joe Dassin

Certains diront que c’est un peu facile, mais quelle autre chanson choisir pour commencer l’été?

Sortie le 6 juin 1975, cette chanson sera un tube énorme. Et quand je dis énorme, c’est bien le qualificatif qui convient puisque ce sera la plus grosse vente (deux millions) de disques de Joe Dassin!

Et pourtant durant sa carrière il en a chanté des tubes mais pas aussi gigantesque que celui-là.

C’est bien simple L’été indien cassera la baraque en France mais aussi dans vingt-cinq autres pays!

Une chanson italienne de Toto Cutugno

Alors pourquoi ce succès? D’abord, sans nul doute, c’est parce que la chanson est belle. Les paroles, la musique incitent à l’amour, presque à la lascivité et justement c’est ce qui va se passer cet été 75 en discothèque: impossible de danser un slow sans L’été indien.

Du pain béni pour tous les dragueurs.

Et puis dans L’Eté indien il y a aussi cette trompette qui rentre dans la tête et n’en sort plus.

C’est Pierre Dutour qui souffle dedans et joliment d’ailleurs.

On ne le sait pas forcément mais, au départ, L’été indien est une chanson d’Albatros, un groupe italien.

Chez nos amis transalpins elle s’appelle Africa et elle est cosignée par Toto Cutugno dont vous connaissez bien sûr le méga tube L’Italiano.

Cutugno est un habitué des très gros succès puisqu’il signera plus tard En chantant pour Michel Sardou ou le fameux Monday tuesday pour Dalida.

C’est à Claude François que l’on propose en premier L’Eté indien.

Mais l’affaire traîne et c’est finalement Joe Dassin qui l’enregistrera.

La version française est confiée à deux mammouths de l’époque : Pierre Delanoë et Claude Lemesle.

Mais Joe n’aime pas leur adaptation et il leur demande de revoir leur copie. Delanoë et Lemesle se rendent à Deauville pour y travailler dans le calme.

Nous sommes alors au printemps, il fait beau en Normandie.

C’est carrément... l’été indien. Bingo!

Les deux compositeurs pensent à une histoire d’amour passée. Cette fois Joe Dassin est conquis.

Une fois les paroles écrites, le chanteur enregistre le 45 tours le 24 mai 1975 au studio CBE de Bernard Estardy.

Le disque sort donc le 6 juin et va tout emporter sur son passage, sauf en Italie bien entendu où la version de Toto Cutugno reste leader.

Un succès à point nommé pour Joe Dassin

L’Eté indien est arrivé au bon moment pour Joe Dassin. Bien sûr c’est un chanteur très connu, il passe souvent à la télé, fait plusieurs Olympia mais il vend quand même de moins en moins de disques.

Mais c’est surtout sa vie personnelle qui est sombre à cette période-là.

En 1973, avec sa première femme, ils ont un enfant prématuré qui va malheureusement décéder cinq jours après sa naissance.

Un drame terrible pour n’importe quel parent. Alors Joe essaye de remonter la pente en se jetant à corps perdu dans le travail.

Deux ans après ce drame, l’énorme succès de L’Eté indien est donc le bienvenu, c’est bon pour le moral comme le chantera plus tard La Compagnie Créole.

Cette chanson restera longtemps dans les playlists estivales. Et pourtant, comme nous l’avons dit, elle est nostalgique, elle parle d’une histoire d’amour ancienne et qui n’a pas duré. C’est la vie et ça n’arrive pas qu’autres.

D’ailleurs un an après la sortie du 45 tours, Joe Dassin quitte son épouse.