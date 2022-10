The Voice Kids : Romane, de Saint-Maximin, échoue aux portes de la dernière étape de la finale de The Voice Kids 2022

Elle a accusé le coup, notre petite Romane, lorsque Nikos Aliagas a annoncé la victoire de Sara, son amie et grande rivale de la Team Kendji Girac. Avec son interprétation de Proud Mary, de Tina Turner, une chanson qu'elle a découverte "grâce à Beyoncé" confiait l'adolescente en préambule, elle n'a pas réussi à convaincre le public, qui lui a préféré la douceur et la fragilité de Sara et de "Comme d'habitude".

Ils étaient huit, alignés aux côtés de Gims. "Sapés comme jamais" pour cette grande finale de The Voice Kids 2022. Et Romane, grande liane de 15 ans habillée de lumières comptait parmi les favoris. Avec Proud Mary, de Tina Turner, la jeune fille avait annoncé la couleur et promettait "un show à l'américaine comme vous n'en avez encore jamais vu". Elle n'a pas menti, séduisant le super coach Gims : "ça vient de Memphis, elle a géré comme une pro !" Kendji était également sous le charme de la jeune fille. Pas suffisant toutefois pour gagner les votes du public, qui lui a préféré Sara.

La jeune fille, originaire de Saint-Maximin, aura tout de même réalisé un superbe parcours, au cours duquel elle aura donné une large palette de son talent. Une jeune fille à suivre, assurément.