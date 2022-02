Tears for Fears, Placebo, Scorpions... 2022, année rock’n’roll à Nice?

Entre la vague électro, la déferlante rap et tout ce qui navigue entre les deux depuis une bonne vingtaine d’années, l’ambiance générale n’est guère au rock’n’roll. Pas davantage aux groupes, d’ailleurs. Alors aux groupes de rock, encore moins. Est-ce justement parce que la place est libre, parce que personne ne se bouscule devant le Marshall pour reprendre le flambeau…



Toujours est-il que plusieurs gloires du rock ont choisi ces temps-ci pour signer leur come-back. En 2020, on avait eu le retour d’AC/DC, en 2022, ils sont plusieurs à suivre. Et ça commence dès ce mois de février.

Scorpions, sept ans après

Sept ans après leur Return To Forever, disque qui marquait le cinquantième anniversaire du groupe en 2015, les Allemands de Scorpions dévoileront Rock Believer le 25 février. Un dix-neuvième album que les hard rockers aux ballades légendaires ont enregistré tous ensemble dans les conditions du live et dont on peut voir l’élaboration dans Rock Beliver - The Journey, un petit doc en trois parties sur la chaîne YouTube du groupe.



Deux extraits sont déjà sortis, le nerveux Peacemaker cet automne et le plus lent et volontiers nostalgique Rock Believer dont le clip, sorti le 19 janvier, alterne images actuelles des musiciens et foules en délire de leurs concerts d’antan… Sur sa lancée, Scorpions prévoit une résidence de concerts à Las Vegas en avril avant une tournée européenne qui passera par le palais Nikaïa, à Nice, le 28 juin.

Tears For Fears, presque vingt ans

Le 25 février, c’est aussi la date qu’ont choisie les deux Britanniques de Tears For Fears pour retrouver le public avec The Tipping Point. Un retour après une absence de… dix-huit ans. Trois titres sont déjà sortis, le single éponyme cet automne, plutôt fidèle aux débuts new wave des auteurs de Shout. La jolie ballade No Small Thing où le groupe tente une première presque folk. Et le plus pop Break The Man mi-janvier.

EP pour Guns N’ Roses, album pour KoRn

Pour le 25 février toujours, les fans de Guns N’Roses attendent un nouveau CD: un EP de quatre titres nommé Hard Skool (titre d’un morceau partagé en septembre dernier sur les plateformes, sur lequel Axl Rose s’égosille comme au premier jour), qui sera disponible sur le site du groupe.

Ils ne s’étaient pas absentés trop longtemps – trois ans depuis leur dernier opus, The Nothing –, mais les Californiens de KoRn seront aussi de la partie, c’est même eux qui vont ouvrir le bal. Le quatorzième album des stars du nu metal version 1990-2000, Requiem, sera disponible ce 4 février. Deux extraits sont déjà à l’écoute, les sombres et rugueux Start The Healing et Forgotten.

Placebo en mars

Au mois de mars, le 25, ce sont les Londoniens de Placebo qui vont refaire parler d’eux, neuf ans après leur septième album. Brian Molko et Stefan Olsdal, les poètes maudits du rock alternatif au sommet à la toute fin de la décennie 1990, "teasent" ce retour depuis quelques mois déjà. Ils ont déjà mis en ligne trois extraits du futur Never Let Me Out: Beautiful James et Surrounded By Spies, plaintes rock aux accents mélancoliques, et Try Better Next Time, petit tube pop rock à message écologique tout juste dévoilé.

Au printemps, d’autres formations rock prévoient aussi un nouvel album: les Anglais de Stereophnics (Oochya!, le 4 mars), qui vont, mine de rien, afficher vingt-cinq ans de carrière au compteur en 2022. Leurs compatriotes de Bloc Party, qui publieront Alpha Games, leur sixième album, le 29 avril, après six ans d’absence. Le furieux premier single, Traps, dévoilé en novembre, annonce joliment la couleur.