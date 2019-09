Synthés vintage et guitares guillerettes... Les BB Brunes dévoilent un nouveau "Visage"

Fraîcheur juvénile et urgence

C’est sans doute ce qui lui donne sa fraîcheur juvénile et son urgence. Adrien évoque, à son propos, "un mélange de T Rex et de Nino Ferrer".

à l’écoute, on pense plutôt à Bijou –que les BB Brunes affirment mal connaître– pour les morceaux les plus rock et à plein de références new wave pour les autres.

La production low fi de Samy Osta donne un côté brut et rock à ces chansons qui flirtent parfois avec la bluette: "J’ai commencé à écrire les textes dans une période de convalescence amoureuse, puis j’ai retrouvé mon premier amour, confie Adrien. C’étaient des sentiments forts, ça m’a donné des ailes et je me suis lâché".

Au Midem, le groupe s’est prêté à une vraie-fausse session d’enregistrement dans le studio mobile de Dynaudio qui, installé devant le Palais des Festivals, dans une zone ouverte au public, était une des nouvelles attractions du salon.

Les BB Brunes ont ensuite donné un set acoustique dans le Palais, à l’invitation de l’application Songkick. L’occasion de vérifier que les premiers titres sortis en single Visage, Habibi, La Plus Belle De Toutes Les Filles fonctionnaient parfaitement en live.

"En fait, on a commencé à les jouer en concert avant de les enregistrer et on a été surpris de voir qu’au bout de quelques concerts, les fans connaissaient déjà les paroles par cœur. C’était plutôt bon signe", remarque Adrien.

Pour revoir les BB Brunes en concert dans la région, où ils se sont produits à maintes reprises depuis dix ans, il faudra attendre l’année prochaine: "On devrait démarrer une tournée des clubs en janvier après la sortie de l’album, confient-ils. Il nous tarde de retrouver l’ambiance des concerts".

Et nous de retrouver leur nouveau Visage en live.

Visage. 1 CD. 11 titres. (Elektra).

Sortie le 6 septembre.