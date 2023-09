À 16 ans, la pianiste monégasque Stella Almondo franchit une nouvelle étape majeure dans sa carrière

D’un talent et d’une sensibilité hors du commun, d’une ténacité inégalable. Voici quelques mois, la jeune Monégasque Stella Almondo suscitait naturellement l’admiration.

À peine a-t-elle intégré son premier conservatoire de musique il y a six ans que la pianiste décroche le Graal en mars: l’admission au Conservatoire national supérieur de musiques et de danse de Paris (CNSMDP).

Le rêve de tout pianiste et musicien qui se respecte, pourtant quasi inaccessible même pour les plus grands. Et Stella ne s’est pas arrêtée là.

Une première pour Monaco

Sa passion viscérale pour la musique classique et le piano depuis l’âge de trois ans font de Stella Almondo une musicienne à part. Sa carrière continue aujourd’hui de mettre en lumière un don singulier: comme si intégrer le CNSMP ne suffisait pas à démontrer ce talent hors norme, la jeune pianiste vient d’être sacrée à Hamburg cet été Young Steinway Artist.

"Jamais un jeune musicien monégasque n’a décroché ce titre, affirme sa maman, Nathalie Bijou, alors que Stella Almondo est affairée à faire sa rentrée à Paris. Et surtout jamais un jeune pianiste n’a été nommé Young Artist Steinway avant d’intégrer le CNSMDP!"

Ce jeudi, à la suite de cette distinction, la jeune fille qui poursuit ses études à distance et qui est soutenue par le gouvernement princier, donnera son premier récital dans le sublime Showroom Steinway de Paris, boulevard Saint-Germain. Un grand moment avant d’entamer son année au prestigieux conservatoire de Paris où elle suivra les cours de Marie-Josèphe Jude.

À 12 ans, Stella Almondo rêvait et avait décidé de mener une grande carrière de concertiste. Quatre ans plus tard, la voilà déjà hissé en haut de l’échelle, à deux doigts de toucher les plus grandes étoiles de la musique classique.