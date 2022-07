Souffrante, une violoniste norvégienne est remplacée par Renaud Capuçon pour le concert au Palais princier

Les concerts du Philharmonique au Palais princier se succèdent en beauté. Après la soirée « historique » consacrée aux compositeurs favoris du prince Albert 1er , le directeur de l’orchestre, Kazuki Yamada, qui a fait cette semaine des débuts remarqués aux célèbres concerts des Proms de Londres, a laissé sa baguette à la cheffe Dalia Stasevska. Celle-ci a obtenu un franc succès, dimanche dernier, dans un programme de musique nordique (symphonie de Sibelius) auquel le public méditerranéen n’est pourtant pas habitué.

Ce dimanche, le Philharmonique de Monte-Carlo ne perdra pas le nord et interprétera le concerto plein de mystère et de poésie du compositeur anglais Edward Elgar. Ce concerto devait être joué en soliste par la violoniste norvégienne Vilde Frang. Hélas, cette musicienne étant souffrante ne pourra venir.

Une valeur sûre

Elle sera remplacée par l’excellent violoniste français que l’on connaît bien dans notre région, Renaud Capuçon. Voilà un artiste sur lequel on peut compter et avec lequel on n’est jamais déçu ! C’est ce qu’on appelle dans le métier une « valeur sûre ». À son affaire dans tous les répertoires ! Pour l’avoir entendu en début de semaine au Festival de la Roque d’Anthéron, nous pouvons vous affirmer qu’il est en pleine forme.

Le reste du programme sera inchangé et comprendra la suite orchestrale extraite du célèbre opéra Le Chevalier à la rose de Richard Strauss. Le chef d’orchestre sera le slovaque Jurav Valcuha, déjà entendu plusieurs fois et apprécié à Monaco. Il est actuellement le chef principal de la RAI en Italie.

Sans doute Le Chevalier à la rose s’apprêtait-il à offrir sa fleur à la violoniste norvégienne ! Le violoniste français Capuçon la méritera tout autant.

Dimanche à 21h30 au Palais princier. Tarif : de 22 à 110 euros. Tél : +377.92.00.13.70.