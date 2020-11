Sa famille, son nouveau livre, ses projets... Jean-Félix Lalanne se confie

Dans son Eden azuréen, Jean-Félix Lalanne (le frère de Francis et du réalisateur René Manzor) respire le bonheur.

Sur sa terrasse baignée de lumière, il profite de cette douceur de vivre parmi les siens et se reconnecte aux liens qui l’unissent depuis toujours à la Côte, lui qui a vu le jour à Nice en 1962.

Avant de faire ses premiers pas de guitariste à l’âge de treize ans avec Marcel Dadi, rencontré à Marseille.

Aussi volubile qu’inspiré, le créateur d’Autour de la guitare nous a livré sa dernière méthode, développée dans La Guitare à Lalanne, un concentré de conseils des plus précieux pour les néophytes. Et nous a confié son projet de comédie musicale avec Roberto Alagna.

Après avoir vécu en Uruguay puis à Paris, pourquoi être revenu ici?

Par amour! J’ai rencontré ma femme en 2013, et c’est ça qui m’a poussé à faire ce qui était au départ un compromis. Quand on est artiste, on a une vision très centralisée autour de Paris, parce que la plupart des productions démarrent là-bas. Donc on a toujours une appréhension à quitter la capitale, mais finalement cette décision se révèle être le meilleur choix de vie que j’ai pu faire!

A fortiori aujourd’hui?

Oui, avec la crise sanitaire les gens ont tendance à fuir les très grandes villes, surtout Paris, en se disant que le bien-être et le cadre de vie priment sur le côté professionnel. D’autant, qu’au final, ça ne change absolument rien, si j’ai besoin hors confinement d’être à dix heures du matin à un rendez-vous avec un producteur, je saute dans un avion et j’y suis. En outre avec le télétravail, les réunions sur Zoom, les habitudes sont en train de changer et cela m’arrange!

Côté personnel, vous êtes à la tête d’une véritable tribu?

En effet, il y a, dans ‘‘l’ordre d’apparition sur scène’’, Iona, ma fille de vingt ans, une super musicienne qui fait des études de jazz à Tours. J’ai une autre fille de onze ans, Nelle, qui vit dans la banlieue parisienne. Elle fait du piano, elle chante, elle est très artiste aussi dans l’âme. J’ai mes beaux-enfants, Timéo, 11 ans, et Paolo, 8 ans, qui sont soit ici soit chez leur père avec qui je m’entends très bien. Ce dernier n’est autre que Pascal Reva, qui a monté le groupe No Jazz. Il y a aussi Loïs, que j’ai eu avec Caroline il y a trois ans, et Lyana, qui est née il y a un mois et demi!

Votre épouse Caroline est psychologue?

Caroline est multi talents. Elle est psy de formation, mais elle joue de la harpe, du piano, elle est metteur en scène, actrice, elle a monté des spectacles comme Cyrano de Bergerac. Par rapport à notre entente c’est parfait, puisqu’en tant que psy elle comprend ma névrose en tant qu’artiste, et l’étant elle-même elle est une excellente oreille par rapport à ce que j’écris.

Après Lalanne guitare en 2012, vous revenez avec un nouveau livre pédagogique, La Guitare à Lalanne. Comment est-il né?

C’est un hommage à celui qui non seulement m’a donné envie de jouer de la guitare, mais m’a aussi inculqué l’état d’esprit qui est le mien dans tout ce que j’entreprends, fait d’envie de transmettre: Marcel Dadi. Il avait lui-même fait une méthode qui s’appelait La Guitare à Dadi, que j’ai beaucoup explorée quand j’ai commencé la guitare, et dont je me suis inspiré pour La Guitare à Lalanne. C’est un clin d’œil à l’état d’esprit de cette méthode, qui est à l’opposé de l’image que je peux avoir en tant que musicien. Pour le public qui me suit, j’ai une réputation de guitariste techniquement compliqué. Mes morceaux ne sont pas simples à jouer, ils ont des doigtés souvent très recherchés.

Votre méthode est donc tout le contraire?

Elle s’adresse aux débutants. Mon ambition est d’accompagner, pas à pas, quelqu’un qui va s’acheter une guitare et qui, dès les premiers chapitres, va pouvoir s’accompagner et chanter.

Et en autodidacte?

Oui, c’est pour ça que j’ai enlevé tout ce qui est théorique et académique. L’idée étant d’apprendre en ayant tout le temps de comprendre ensuite ce que l’on a appris. Le but c’est de se faire plaisir très rapidement, pour passer le confinement le mieux possible. C’est une approche très simple, basée sur deux axes: les tablatures, qu’un enfant de huit ans peut comprendre en trois minutes, et le langage des accords.

Vous deviez participer au Week-end solidaire à Nice le 31 octobre, qui a été reporté. D’autres projets en attendant?

Cet événement était organisé par Gil Marsala, un des grands acteurs culturels de la région à la fois brillant, prolifique et même courageux. Sinon je vais jouer un rôle important au cinéma dans un film intitulé Au cœur du monde, et je suis dans les couloirs de la réalisation d’un autre projet pharaonique qui démarrera fin novembre 2022 jusqu’à fin avril 2023 : une comédie musicale sur Al Capone et les incorruptibles. J’avais commencé à travailler dessus en 2017, je l’avais laissé de côté parce que j’étais toujours sur les routes. Au moment du premier confinement, j’en ai profité pour le reprendre. Et pour incarner le rôle principal j’ai immédiatement pensé à mon ami Roberto Alagna... Et il a adoré et validé cette idée!