MUSIQUE. Retrouvez la playlist du Mag du mois d'avril

Chaque vendredi, dans les pages culture du Mag, on vous parle musique. Interviews d’artistes, chronique de nouveautés, annonces de concert… Toutes les excuses sont bonnes.

Les artistes qu’on a évoqués ce mois-ci sont réunis dans notre nouvelle playlist pour que vous puissiez vous faire une idée.

En avril, nous avons parlé du retour de la chanteuse Jain avec le disque « The Fool » et sa pop marqué 70’s et 80’s. Du rock incontourable de Metallica avec à l’occasion de la sortie de leur nouvel album « 72 Seasons ». De l’electro hip-hop de Wax Tailor qui passe bientôt par Monaco et Puget sur Argens pour la tournée de son disque « Fishing For Accidents ». Des chansons festives de Debout sur le Zinc qui ont fait bouger de passage à Bandol.Ou des artistes qui compose la très belle affiche des Nuits Carrées d’Antibes cette année, de Stephan Eicher à Emilie Simon...

Installez-vous, attrapez vos écouteurs et votre smartphone et accéder à notre playlist.