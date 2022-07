"Renaissance": Beyoncé fait référence à une ville de la Côte d'Azur dans son dernier album

"Hold up, Wait. I hear you just got paid, Make it rain, Energy. She more Cancún, He more Saint-Tropez. Big wave in the room, The crowd gone move. Look around, everybody on mute. Look around, it's me and my crew", chante la star.

Alors bien sûr, on ne peut écouter cette chanson sans penser à toutes ces fois où Beyoncé est venue passer des vacances à Saint-Tropez, séjournant sur un yacht avec famille, mari et enfants. Sur les dix dernières années, le couple est venu séjourner trois-quatre fois, dans la ville la plus jet-set de la Côte d'Azur.