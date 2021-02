Rave à Carros, Grand Prix de Monaco, Festival de Cannes... On vous retrace les apparitions des Daft Punk sur la Côte d'Azur

La nouvelle a circulé around the world à une vitesse impressionnante. Logique. Dans l’industrie de la musique et dans la pop culture, les Daft Punk, piliers de la French Touch, font office de poids lourds depuis près de trois décennies.

Même si la séparation du groupe a été confirmée hier au site américain Pitchfork par son attachée de presse, Kathryn Frazier, on peut encore utiliser le présent, puisque son héritage (quatre albums studio, deux enregistrements live, une bande originale) va perdurer bien longtemps.

Thomas Bangalter et Guy-Manuel de Homem Christo, farouchement attachés à leur anonymat, auront réussi à dicter leur loi jusqu’au bout, maîtrisant avec malice les codes de la communication. Ils ont montré le clap de fin comme ça, sans signe annonciateur.