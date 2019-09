QUIZ. Votez pour vos artistes préférés aux NRJ Music Awards 2019

L'événement présenté par Nikos Aliagas en direct de Cannes revient bientôt. Et, à un peu plus d'un mois du jour J, les noms des artistes nommés ont été révélés.

>> RELIRE. Découvrez les artistes nommés aux NRJ Music Awards 2019

Vous pouvez voter une fois par jour dans chaque catégorie dès ce lundi midi et jusqu'au 8 novembre sur nrj.fr et mytf1.fr. Une nouvelle et treizième catégorie sera dévoilée pendant l’émission. Le public pourra voter en direct par téléphone et par SMS.

Révélation internationale, artiste féminine francophone, clip de l'année... En avant-première, votez pour ceux qui, d'après vous, méritent de gagner le trophée!