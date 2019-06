Qui est Sébastien Hamard, fondateur du festival Nuits Carrées à Antibes?

C’est vrai, souvent, on en vient presque à signer un chèque en blanc aux Nuits Carrées. Le cadre enchanteur, l’état d’esprit instillé par les organisateurs et les tarifs pratiqués (cette année, le pass trois soirs est à 45 euros) incitent à la découverte.

De l’extérieur, on se dit que la machine est bien lancée, en train de voguer paisiblement comme les gros bateaux du port Vauban. "C’est juste une impression alors! Parce que chaque année, on fait tapis, comme au poker. On met tout ce qu’on a sur la table, en espérant que ça marche."

Mine de rien, la concurrence est rude, dans la région ou ailleurs. Un peu partout, des événements voient le jour, misent sur l’expérience lifestyle, les cours de yoga et les food-trucks pour porter une programmation soignée à coups de gros chèques.

Le sens des responsabilités

Comme les autres, Sébastien doit vendre des billets pour éviter la sortie de route. Mais pour lui, la manière a son importance. "Fidéliser, faire adhérer la société civile, c’est un travail de très longue haleine. Et à chaque fois que tu mets un artiste sur scène, c’est un engagement. J’y mets beaucoup de sens."

Pour l’édition 2019, il n’a pas hésité à faire de la place à Médine. L’an dernier, de nombreuses voix s’étaient élevées pour réclamer l’annulation du concert du rappeur havrais au Bataclan. Celles-ci se basaient sur les paroles de Jihad ou Don’t Laïk pour juger indécente sa présence dans cette salle où les terroristes avaient frappé le 13 novembre 2015.

"Quand j’ai annoncé Médine, on m’a dit que j’étais un fou, que je prenais un risque énorme. Mais le débat a été clos rapidement. Médine, je l’ai choisi pour la qualité globale de son œuvre", expose l’Antibois, droit dans ses Air Max.

"Avec les réseaux sociaux, ça part dans tous les sens. Le grand public n’a aucun outil d’analyse pour vraiment comprendre quelle est vraiment la nature de la polémique. On lui a montré un rebeu, avec une barbe, qui aurait dit de la merde sur le Bataclan. Ce n’est pas ça et c’est bien plus complexe..."

Qu’on ne s’y trompe pas : notre homme n’est pas du genre pyromane. Son truc, c’est plutôt de rassembler, de fédérer l’énergie.

"C’est le mec le plus passionné que je connaisse, profondément convaincu du propos qu’il essaye de tenir et de partager", estime Charlotte Matarasso, l’une de ses fidèles collaboratrices, en charge des relations presse des Nuits Carrées. L’une de nos consœurs, ayant souvent interrogé Sébastien Hamard, le dépeint comme "un mec cool, qui sait où il va, toujours prêt à aider les autres, sans porter de jugement".

Rigueur de jazzman

Les représentants institutionnels semblent être du même avis que nos deux "indics". En 2006, ils n’avaient pas hésité à faire confiance au jeune homme à la casquette et à son acolyte Mathieu Franco, "la face invisible de Label Note".

Le maire d’Antibes, Jean Leonetti, avait trouvé judicieux de confier l’amphithéâtre récemment rénové au duo, après l’avoir vu à l’œuvre lors d’une fête de la jeunesse et des associations.

Pistonnés, les garçons? "On me le demande souvent, mais vraiment pas du tout ! Le festival est né d’un constat de carence sur le territoire. À Antibes, on avait des événements qui avaient parfaitement leur place, mais qui étaient très élitistes. La question, c’était : “Où sont les trentenaires, les jeunes parents ?” On a lancé cet événement pour aller les chercher."

Auparavant employé municipal, au sein de la direction Jeunesse, Sébastien a appris vite, et bien. "Il y a un cadre de rigueur fixé depuis le début. Quand on a commencé, à 23-24 ans, tu n’apprécies pas toujours. Mais c’est ce qui nous a permis de livrer un travail sérieux et de grandir avec les années."

Le natif de Cannes avait déjà fait l’apprentissage de la justesse et de la précision à travers le jazz, comme batteur. "Je viens de là. C’est aussi le point de départ de mon amour pour la soul, la funk ou le hip-hop. Encore récemment, je jouais dans des groupes et j’enseignais. Mais très tôt, j’ai intégré le fait que je ne serai jamais musicien professionnel. J’étais trop flemmard pour ça. J’ai compris que ma place, ce serait de l’autre côté de la scène."

Question de transmission

Il y a quatre ans, celui qui n’avait pas poussé plus loin que le bac a voulu reprendre les études. Dans le cadre d’une valorisation des acquis personnels et professionnels (VAPP), pendant deux ans, il a passé une semaine par mois au Conservatoire national des arts et métiers, à Paris, afin d’obtenir un master 2 management des organismes à vocation sociale et culturelle.

"Je ressentais comme un manque, je voulais poser un diplôme sur mon parcours, légitimer mon expérience. ça m’a permis de réfléchir autrement, en travaillant sur de la recherche-action. Le but était de mélanger la recherche, au sens scientifique du terme, et les idées du terrain."

De ce bagage universitaire, il compte faire bon usage, en le partageant également. "Notre génération, elle ne va plus écrire tant d’histoires que ça. Essayons d’accompagner ceux qui veulent prendre la suite, sans les bloquer. Je ne suis pas vieux, mais je suis conscient de l’énergie que je peux transmettre à d’autres pour les aider à avancer."

Savoir+

Festival Nuits Carrées, du 27 au 29 juin, au Fort Carré, à Antibes. Soirée dark/métal le 27 (Landmvrks, Jinjer, Enter Shikari, Terror, Mass Hysteria). Soirée hip-hop le 28 (Médine, Youssoupha, Gringe, Grems, Fanny Polly). Soirée pop le 29 (Fred Nevché, Jeanne Added, Cléa Vincent, Dionysos, Anna Calvi).

Tarifs par soir :

De 22 à 25 €, pass trois jours à 45 €. Rens. nuitscarrees.com

Aller à La sChOOL et faire le mur…