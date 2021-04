Quelles stars en concert à Monaco cet été ? Et dans quelles conditions ?

D’ordinaire à cette période, les dés sont lancés et le programme des festivités musicales de l’été déjà largement dévoilé. Mais dans un monde toujours paralysé par le Coronavirus et un secteur culturel international empêché par les règles sanitaires, l’incertitude demeure pour savoir si Monaco accueillera en juillet et en août, de grands concerts qui font la renommée de ses soirées estivales.

Si les salles de spectacles sont restées ouvertes en Principauté depuis septembre dernier, contrairement à la France, elles ont été principalement l’antre des acteurs de la culture monégasque.

Côté musique, les stars de la pop et du rock sont nombreuses à avoir reporté leurs retrouvailles avec le public en 2022. Et les méga-tournées internationales ne sont pas vraiment au programme de l’été 2021.

Un Summer Festival maintenu

Une situation qui pourrait gêner le Sporting Summer Festival, qui reçoit chaque année des vedettes mondiales qui ont fait la réputation de la Salle des Étoiles ?

Pas complètement ! La Société des Bains de Mer devrait annoncer à la mi-mai sa partition prévue pour l’édition 2021 du Summer Festival, qui compterait une dizaine de soirées entre la Salle Garnier et la Salle des Étoiles pour les mois de juillet et d’août.

Le plan initial était de recevoir quelques artistes envisagés pour la saison 2020, qui avaient annulé leur venue. Mais qui ? Le mystère plane encore à l’exception de la date du 23 juillet, où les rockeurs écossais de Simple Minds devraient investir la Salle des Étoiles.

« Ne pas créer de faux espoirs »