Quarante ans qu'il n'est plus... 2021, année Brassens!

Vie et mort d’un artiste, dont la patte pèse encore sur tout ce qui touche, de près ou de loin, à la chanson française. Georges Brassens aurait eu cent ans demain et, de François Villon (poète médiéval qu’il avait mis en musique dans les années 1950) à JoeyStarr (le rappeur titra son premier album solo Gare au Jaguarr en 2006 et son autobiographie Mauvaise réputation l’année suivante), il est probablement le meilleur trait d’union entre tout ce qui constitue le patrimoine culturel français. Sur France 3 ce jeudi, la chaîne organise une Journée avec Brassens en conviant des artistes de différentes générations à une déambulation musicale dans les rues de son berceau sétois. Conduits par Pierre Souchon (le fils d’Alain, grand admirateur du chanteur à moustache), Souchon père, Dutronc fils, Francis Cabrel, Benjamin Biolay, Carla Bruni ou Jeanne Cherhal, entre autres, font revivre les chansons et l’histoire de Brassens. L’émission, aux visuels signés du peintre Robert Combas (dont la grande exposition Combas chante Sète et Georges Brassens se tient sur place jusqu’au 31 décembre parmi un riche programme anniversaire), sera suivie par une rediffusion du documentaire Brassens par Brassens, réalisé par Philippe Kohly.

Yolande Moreau, François Morel et les "copines d’abord" Les deux anciens compagnons des Deschiens se retrouvent pour une réinterprétation originale des standards de tonton Georges. Dans Brassens dans le texte, Yolande Moreau et François Morel jouent plus qu’ils ne chantent Fernande (devenue Yolande), La complainte des filles de joie, Hécatombe… Encore que. Complètement habités, les deux comédiens aux plutôt jolies voix, réussissent à faire écouter différemment ces textes qu’on pensait connaître par cœur. En donnant vie peut-être, à toute la théâtralité qu’ils contiennent. Morel d’ailleurs, donne un concert hommage à Brassens depuis Sète, retransmis en direct à la radio ce jeudi 22 octobre (à 21h sur France Inter). Dans Les Copines d’abord, c’est une dizaine de jeunes femmes (Clio, Nach, Clou, Vanille…) qui s’y colle. Mariant leur culture pop à ces classiques de la chanson, ces artistes – dont aucune n’était née en 1981 – soulignent aussi que les relectures de certains détracteurs de l’homme à la pipe ne passeront pas par elles. Elles font leurs les éloges de la liberté, de l’amour et de l’amitié que chantait Brassens, et c’est tout ce qui compte. > Brassens dans le texte. Yolande Moreau et François Morel. (Universal) > Les Copines d’abord. Collectif. Sortie le 12 novembre. (M2L Music)

4 CD en coffret Un coffret de 4 CD pour mettre en valeur les qualités que Brassens mettait en action, telle est la superbe proposition de Françoise Canetti, la fille du producteur Jacques Canetti, qui avait assisté aux débuts de l’artiste au Trois Baudets.



Un coffret de 70 chansons et artistes, avec quelques-uns de ses plus grands interprètes (Arthur H, Nina Simone, Françoise Hardy, Carla Bruni, Juliette Greco) des interviews inédites, et ses légendaires coups de pouce à de jeunes artistes alors inconnus tels Barbara, Serge Lama, Brigitte Fontaine, Maxime Le Forestier. L. L. > Brassens. Elle est à toi cette chanson. 4 CD + livret. Production Jacques Canetti. 25 euros.

Le beau livre du centenaire Habituée des ouvrages consacrés à la chanson française, la journaliste de L’Obs Sophie Delassein a concocté une véritable somme. Dans Brassens a 100 ans, beau livre "officiel" du centenaire, elle plonge dans la vie et l’œuvre de Georges en n’oubliant pas de souligner son influence sur les artistes d’aujourd’hui.



Entre éclairages biographiques, photos d’archives et images inédites, témoignages et réflexions d’artistes (Cabrel, Juliette, Dominique A, La Grande Sophie, Mathieu Boogaerts…) ce livre tente de "dégommer la statue (de Brassens) pour renouer avec lui vivant, amoureux, fraternel, insolent". Dense, fouillé, précis. Superbe! > Brassens a 100 ans. Sophie Delassein. Éditions Seghers. 192 pages. 200 x 220cm. 26 euros. > Dans la même série, des coffrets livres-disques ou vinyles sont également édités.

Sous les chansons La Mauvaise réputation, Le Gorille, Les Amoureux des bancs publics, Chanson pour l’Auvergnat… On les connaît toutes mais, dans ce Brassens en chansons, Thomas Chaline va plus loin. Tentant de percer les secrets de fabrication de l’auteur-compositeur et dévoilant anecdotes et coulisses entourant ses plus célèbres titres.



> Brassens, une vie en chansons. Thomas Chalin. éditions Hugo Doc. 240 pages. 16,95 euros.

Les amours de Georges Dans l’ombre de Brassens, il y a beaucoup de monde. Deux femmes notamment. La première, Jeanne Le Bonniec, de trente ans son aînée, chez qui il vécut à Paris. La seconde, l’Estonienne Joha Heiman surnommée Püpchen, qui fut sa compagne jusqu’au bout et qui est enterrée à ses côtés au petit cimetière Le Py, à Sète.



Ce sont ces relations et leur influence que raconte la critique littéraire Maryline Martin dans Brassens, Jeanne et Joha, un récit biographique romancé mais très documenté.



> Brassens, Jeanne et Joha. Maryline Martin. éditions du Rocher. 170 pages. 16,90 euros.