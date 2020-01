Pourquoi Yann Tiersen repart-il à zéro dans son dernier album?

Le dernier morceau, Thinking Like A Mountain, inédit, est un véritable message écologiste ?

Oui. Le texte vient d’un auteur américain, Aldo Leopold. C’est magnifique et cela résume bien tout ça. Quand j’ai joué au Royal Albert Hall, à Londres, au lieu d’inviter un groupe en première partie, j’ai invité le scientifique Stephan Harding, prof au Schumacher College, une université du sud de l’Angleterre, qui travaille sur la nouvelle économie, l’écologie.

Je lui avais demandé de faire une miniconférence et il a lu des extraits de ce texte. Je m’étais dit que je voulais mettre de la musique derrière, la voilà.

Certains morceaux ont presque un côté liturgique. Ils invitent, en tout cas, à une écoute particulière…

Peut être ! C’est sûr que, le fait de vivre sur cette île, mes expériences, ce puma… ça m’a changé. Ma sensibilité surtout. Je suis plus à l’écoute, je remarque plus de choses. (il marque une pause) J’ai l’impression qu’on a des sens endormis. Des sens éveillés quand on est gamins, qu’on perd avec le quotidien.

Se reconnecter à la nature, ça les fait rejaillir. Ça fait sentir des choses, des choses un peu mystiques peut-être ! (rires) Tout ça se ressent dans la musique, forcément. Tenez, c’est drôle : Stephen O’Malley, du groupe Sunn O))), est venu jouer sur des morceaux – c’est quelqu’un d’assez habité, il a fait quelque chose de magnifique –, on a enregistré avec le magnéto à bandes et, sur des pistes adjacentes, il y a eu de l’électricité statique. Des clics ont apparus et disparus. C’était… chargé en énergie !

"Chaque langue a un mode d’expression différent, c’est aussi ce qui bâtit les êtres."

Sur vos derniers disques, les textes sont en breton, langue que vous avez apprise récemment. Qu’y a-t-il dans le breton qu’il n’y a pas dans le français ou l’anglais, que vous utilisiez avant ?

Les langues sont liées à leur environnement. Je suis né en Bretagne, c’est ma langue finalement, elle me permet de m’exprimer plus facilement.

Et c’est valable pour toutes les langues. Certaines sont devenues internationales, l’anglais, le français, le chinois, l’arabe, et il y en a d’autres qui sont l’essence des cultures. On a tendance à l’oublier mais c’est hyper important.

Chaque langue a un mode d’expression différent, c’est aussi ce qui bâtit les êtres. C’est pour cela que si on traduit une chanson de l’anglais, on a l’impression que c’est nul… mais c’est complètement con !

Le français a une construction savante, en anglais c’est différent, ça peut paraître simpliste alors que c’est très précis. En breton, par exemple, le verbe avoir existe à peine, il est construit à partir du verbe être. On ne possède pas les choses, elles sont avec nous… C’est une philosophie de vie ! C’est tout bête mais c’est un soulagement pour moi.

"Je vis sur une île mais je vois tout le temps du monde."

Votre musique s’exporte beaucoup. Plus vous vous êtes isolé plus vous êtes devenu international ?

Je n’ai pas l’impression de m’isoler, au contraire ! Je vis sur une île mais je vois tout le temps du monde, alors que j’ai vécu à Paris et il m’est arrivé de passer deux semaines sans sortir dans la rue, sans voir une seule personne. Parler breton, c’est pareil : cette langue est très proche du gallois, du cornouaillais, des langues celtiques, elle fait partie d’une famille.

Vous jouez plus à l’étranger ?

J’ai la chance de beaucoup tourner à l’étranger. En octobre, on va faire une tournée française, ça fait longtemps que ce n’était pas arrivé. Ce n’est pas que je ne veux pas jouer en France, c’est juste que, comme les tournées sont internationales, on fait un nombre de dates proportionnel aux territoires.

Du coup, c’est aux États-Unis que l’on joue le plus. Après, il faut aussi que je rentre chez moi ! J’ai la chance d’avoir réalisé un rêve : avoir un studio, j’en profite. J’ai toujours transformé ma maison en studio, maintenant, je peux transformer mon studio en maison. Ça me libère l’esprit, je travaille encore plus. Je m’ébahis deux fois par jour : quand j’arrive au studio et quand j’arrive chez moi.

Et que faites-vous quand vous ne faites pas de musique ?

Plein de choses… J’ai des moutons, je fais pousser des trucs.