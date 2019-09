Pourquoi les Masters de violon prévus cet automne sont repoussés en juin à Monaco

Comme chaque automne depuis quelques années, les mélomanes se préparaient à assister au grand concours des Masters qui mettent chaque année en concurrence des jeunes virtuoses d’élite venus du monde entier. Les épreuves portent, par rotation sur trois ans, sur le piano, le violon et le chant. Cette année, ce devait être le violon.

Or, le concours n’aura pas lieu cet automne. Il sera reporté en juin. La raison : l’indisponibilité de l’Orchestre philharmonique de Monte-Carlo, qui partira la semaine prochaine pour accompagner la troupe de l’opéra de Monte-Carlo et son directeur Jean-Louis Grinda pour une série de représentations de La Bohème à l’Opéra d’Oman - le spectacle sera redonné en Principauté en janvier prochain.

Les prochaines dates déjà fixées

Le concours des Masters de violon aura donc lieu les 18, 19 et 20 juin prochains. Des présélections des candidats sont programmées d’ici là à Venise, Paris, Moscou et New York. Afin qu’un même problème de calendrier ne se pose pas à nouveau dans le futur, les organisateurs des Masters, Jean-Marie et Chantal Fournier, ont déjà fixé les dates des concours pour les deux années à venir, à savoir pour le chant en juin 2021 et pour le piano en juin 2022.

Afin de compenser l’absence du concours, cet automne, un concert de gala aura lieu le 4 octobre, Salle Garnier, auquel participeront quelques-uns des membres du jury et des lauréats les plus célèbres de ces dernières années. Sauf que les membres du jury seront sur scène et joueront avec les lauréats !

Ainsi entendra-t-on le grand pianiste Nelson Freire, qui fut juré lors du premier concours il y a trente ans, dans la Sonate au Clair de lune de Beethoven. Autres prestigieux membres du jury : les chanteurs Ruggiero Raimondi et Beatrice Uria-Monzon (airs de Carmen et d’opéras de Verdi au programme) et le violoniste Maxime Vengerov (Méditation de Thaïs).

Un super lot de consolation

Parmi les anciens lauréats, nous retrouverons avec joie les pianistes Maurizio Ballini, Roustem Saitkulov, Alexandre Gadjev et la violoniste Fanny Clamagirand qui, depuis leur victoire à Monaco, accomplissent de belles carrières internationales.

Oeuvres de Bach, Beethoven, Schubert, Chopin, Liszt, Brahms, Bizet, Massenet, Ravel sont au programme.

Le concert sera, comme d’habitude aux Masters, présenté par Alain Duault.

Pas de prix pour les Masters à cet automne mais, on en conviendra, un super lot de consolation!

Vendredi 4 octobre, Salle Garnier, 20 heures.

Tarif : de 20 à 100 euros.

Tél. +377.98.06.28.28.

www.montecarloticket.com