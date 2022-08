PHOTOS. Le show de David Guetta aux Plages électroniques en images

Une multitude de hits (Love is Gone, Sexy Bitch), quelques remix énergiques (Satisfaction, de Benny Benassi, Smack My Bitch Up, de The Prodigy) et même un morceau que David Guetta a assuré jouer pour la première fois dans le monde.

Hier soir, les festivaliers n'ont pas été déçus par le célèbre DJ. Qu'on l'apprécie ou qu'on le tourne en dérision, force est de lui reconnaître une maîtrise incomparable quand il s'agit de faire bouger les corps et les têtes.