PHOTOS. Le Palais Nikaïa à Nice aura vingt ans dimanche... Retour sur des concerts inoubliables

Le 4 avril 2001, le Palais Nikaïa, cette salle de spectacle de grande capacité que les Niçois, et plus largement les Azuréens, attendaient depuis si longtemps, est inauguré en grande pompe. Sir Elton John himself donne le soir même un concert inaugural mémorable.

Vingt ans plus tard, la période n’est pas propice aux bains de foule et le Palais Nikaïa, qui n’a plus accueilli de concert ou spectacle depuis plus d’un an, s’est même transformé, depuis quelques semaines, en centre de vaccination Covid… L’occasion est encore plus belle et nécessaire de revenir sur les grands moments qui ont rythmé les vingt premières années du "Zénith" niçois…

Toutes les grandes stars de la chanson française, quelle que soit la génération, y ont donné au moins une prestation: Patrick Bruel, Michel Sardou, Matt Pokora, Julien Clerc, Mylène Farmer, Manu Chao, Vanessa Paradis, Jenifer, Zazie… Et même plusieurs d’entre eux pour la série de concerts annuels des Enfoirés en 2010.

Sade, Pink, Lenny Kravitz, Beyoncé, Jamiroquai, Depeche Mode, Mika, Tokio Hotel, The Cranberries, 50 Cent sont parmi les dizaines de stars internationales qui y ont fait un crochet lors de tournées mondiales.

Et impossible de ne pas évoquer les grandes tournées de stades qui sont passées par là: Johnny Hallyday en 2003, U2 en 2005 et 2009, les Rolling Stones en 2006, Céline Dion en juillet 2008, Madonna en 2008 et 2012, Pavarotti et AC/DC en 2010, Muse en 2013, ou encore Coldplay en 2012 et 2016. C’est sur cette deuxième date qu’ils remportent le record d’affluence du Nikaïa avec 56.000 spectateurs.

Sans oublier les comédies musicales (Les Dix Commandements, Roméo et Juliette…), des compétitions de catch ou de kickboxing, de trial indoor et de moto-cross, l’élection de Miss France en 2010…

Autant de souvenirs de bons moments partagés qui nous font encore plus souhaiter que, vite, la vie reprenne pour que nous puissions continuer d’écrire encore l’histoire du Palais Nikaïa.