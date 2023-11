Une semaine qui compte double au Philharmonique de Monaco

Depuis le début de la saison, le Philharmonique de Monte-Carlo n’arrête pas. Et cela pour notre plus grand plaisir. Les concerts s’enchaînent dimanches après dimanches, avec ces points forts que furent les concerts avec les pianistes Simon Trpceski et Evgeny Kissin dans le cadre de la commémoration des 150 ans de la naissance de Rachmaninov. Les retrouvailles avec le jeune chef d’orchestre de Macao, Lio Kuokman, dimanche dernier, lors du concert avec la pianiste Hélène Grimaud, furent également exaltantes.Loin de marquer le pas, le Philharmonique multiplie ses interventions. Ce ne sera pas un mais deux concerts qu’il donnera cette semaine.

Des œuvres à découvrir

Le premier, aujourd’hui, au Grimaldi Forum, comportant le grandiose Requiem de Verdi, devait être dirigé par Daniel Barenboim. Ce grand chef a dû renoncer, en début de semaine, à sa venue pour raison de santé. Il sera remplacé par Kazuki Yamada. Les solistes demeurent inchangés. Ils appartiennent à l’élite des voix internationales actuelles : la soprano Marina Rebeka, la mezzo Ekaterina Semenchuk, le ténor Michael Spyres et la basse Ildar Abdrazakov.

Quant au concert de dimanche, il sera donné sous la direction du jeune chef Elias Grandy, qui a été révélé en 2015 par le concours international Georg Solti, avec la célèbre violoniste russe naturalisée autrichienne Viktoria Mullova.

Le programme comprendra une œuvre fort connue et deux autres à découvrir. L’œuvre connue : les Tableaux d’une exposition de Moussorgski dans la géniale orchestration de Maurice Ravel. Les deux œuvres moins connues seront intituées D’un matin de printemps, due à la plume de Lili Boulanger, première femme à obtenir le Grand Prix de Rome, morte à 25 ans, et le concerto pour violon de Chostakovitch, qui porte en lui l’expression des drames et espoirs ayant jalonné la vie de ce compositeur russe soumis aux persécutions staliniennes. Une musique lourde de sens...