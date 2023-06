Un concert ce dimanche à Monaco pour célébrer les 150 ans d'un Monument historique : l'orgue des Carmes

C’est un véritable bijou d’histoire qui se cache dans la chapelle des Carmes. Un majestueux orgue, classé Monument historique, dont on célèbre cette année les 150 ans. « J’ai conscience d’être gardien d’un petit trésor », se satisfait Marc Giacone, compositeur et organiste en charge de l’instrument.

Et quel trésor ! L’orgue est l’œuvre d’Aristide Cavaillé-Coll, l’un des facteurs d’orgues du XIXe siècle les plus réputés. Le précieux instrument lui fut commandé en 1873 pour mettre en musique la chapelle des Carmes de Montélimar. Et c’est en 1926, après 24 ans de silence dû à la dissolution des congrégations religieuses en France, que l’instrument trouve sa place à Monaco.

Un instrument d’exception

Timbres, puissance sonore, précision des notes, fonctionnement mécanique… Selon le musicien monégasque, cet orgue « vaut le coup d’oreille ». Il décrit : « C’est un Cavaillé-Coll qui sonne comme un Cavaillé-Coll. Il a un son poétique. »

Plus qu’un nom, cette signature est la marque de nombreuses innovations. « C’est un révolutionnaire ! Avec lui on quitte l’orgue classique au son brutal. Il est à l’origine de l’orgue romantique », explique Marc Giacone. L’orgue des Carmes pourra par exemple vous faire entendre « des grandes masses sonores proches de celles d’un orchestre ». Cela est rendu possible par l’invention de nouveaux « jeux », c’est-à-dire des familles de tuyaux aux timbres particuliers.

Comme un Stradivarius

« Jouer sur un Cavaillé-Coll c’est comme jouer sur un violon Stradivarius », loue le musicien. Depuis 18 ans, il a la chance de pouvoir faire « parler » le vieil instrument. Et il l’affirme avec passion : « C’est un plaisir maintes fois renouvelé. Il m’arrive encore de le redécouvrir aujourd’hui. »

Et à l’occasion de l’anniversaire de l’orgue, ce plaisir il le partage lors de concerts, avec le public et des organistes invités.

Eulalie Mérel

À l’occasion des 150 ans de l’orgue, l’année 2023 est rythmée par les concerts. Le prochain rendez-vous musical aura lieu aujourd’hui à 19 h 30 à la chapelle, 54, boulevard d’Italie, Monte Carlo. L’occasion de prendre part à un « concert expérimental » donné par Marc Giacone.

C’est un programme en dix séquences improvisées, qui sera proposé. De quoi mettre en musique des images simultanément projetées. Le tout pour faire voyager le public « du terrestre vers l’extraterrestre », explique le compositeur.