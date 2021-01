On vous raconte l'histoire de la chanson "Sous les sunlights des tropiques" de Gilbert Montagné

Qui n’a jamais dansé sur Les sunlights des tropiques, le méga tube de Gilbert Montagné ?

Cette chanson est sortie en 1985 et depuis trente-cinq ans elle passe sans cesse et souvent à la radio, sur les pistes de danse aussi bien des discothèques que des fêtes privées. Un carton assuré à chaque fois. Dès les premières notes on la reconnaît et on sait que ça va être "l’éclate"!



Et pourtant cette chanson n’a failli ne jamais exister !

Son histoire commence en 1984. Gilbert Montagné qui a connu, au début des années 1970, le succès avec un autre titre énorme, The fool, a dû ensuite affronter, comme bien d’autres artistes, une traversée du désert. Mais en 1984 il est à nouveau à la mode. Il est à Milan, en Italie, où il vient d’enregistrer un nouvel album intitulé Liberté. Un album qu’il a réalisé avec Dario Farina, compositeur italien très célèbre.



Un jour, enfin une nuit car il est quand même 2 heures du matin, Gilbert Montagné s’aperçoit qu’il y a une musique, fournie par Dario, qu’il n’a pas utilisée. L’album est bouclé mais Gilbert veut ajouter cette musique.

Mais... il faut des paroles.

Composée en une nuit

Alors il appelle Didier Barlevien. Il n’est pas très chaud car bon c’est pas que mais il est quand même 2 heures du mat’. Le chanteur insiste jusqu’à ce que le parolier cède. Montagné lui fredonne la musique, Barbelivien essaye et la rejoue avec sa guitare. Il raccroche et se met au travail. Car, on l’a bien compris, il y a urgence. Au petit matin, à l’heure du laitier, Barbelivien qui a travaillé toute la nuit est lessivé. Mais il a écrit une chanson. Pas d’Internet à l’époque, alors il faxe les paroles à Gilbert Montagné. Qui ajoute donc la chanson à son album.



Vous le croirez ou pas, cette chanson ne fait pas tout de suite un carton. Elle se classe à la quatorzième place dans les hit-parades de l’époque. Il faut dire qu’elle a de la concurrence... sur le même album. Gilbert Montagné sort d’abord en 45 tours la célébrissime On va s’aimer. Bingo : plus d’un million de disques sont vendus. Autre extrait à succès : Le Blues de toi. Et finalement le chanteur se décide à sortir Les Sunlights des tropiques en 45 tours.



C’est alors un ouragan, un tsunami dans les hit-parades non seulement en France mais aussi en Italie. Elle sera d’ailleurs plusieurs fois disque d’or.



Les spécialistes en géographie relèveront sans aucun doute l’erreur du début de la chanson : Vis sous l’équateur du Brésil/ Entre Cuba et Manille. Pas vraiment ça, comme le fera d’ailleurs remarquer Michel Sardou à Didier Barbelivien. Mais comme sur une piste de danse on ne se balade pas avec une mappemonde et qu’on est un peu grisé, ça passe!



Plus tard Didier Barbelivien chantera dans l’un de ses albums une autre version des Sunlights des tropiques. Et même, plus inattendu, en 2013 c’est Matt Houston, chanteur de RnB’, qui l’intégrera dans son album. Même Julien Doré avait craqué pour cette chanson qu’il a lui aussi repris.



Comme Patrick Hernandez avec son Born to be alive, il y a fort à parier que Gilbert Montagné pourrait vivre très bien rien qu’avec les royalties de ces Sunlights. C’est aussi la chanson phare de la tournée Star 80 et du film qui a, on le sait, connu lui aussi un énorme succès.

