On connaît la dernière date des Nuits Carrées (et ça va vous plaire)

On pourrait croire qu’il s’agit de pop-bonbon. Et c’est tout. Mais ce serait se tromper. Si à la première écoute, le clavier et la voix fraîche de Cléa Vincent donnent une saveur acidulée, il faut aller plus loin pour comprendre que derrière ce vent de légèreté se planque une autre gravité. Donnant un nouveau souffle à la scène française avec un côté vintage finement travaillé, la chanteuse viendra défendre son nouvel album !