On a assisté à ce spectacle grandiose, donné pour la Fête nationale, et il reste des places !

"Mon cœur s’ouvre à ta voix, comme s’ouvrent les fleurs aux baisers de l’aurore…": Dalila chante cela au deuxième acte de l’opéra "Samson et Dalila". Et, soudain, en ce soir de Fête nationale, au Grimaldi Forum, la salle retient son souffle. Le public en tenue de soirée – femmes en robes longues, messieurs en frac, smoking ou uniformes, décorations sur la poitrine - se laisse envoûter par la magie de la musique. La représentation se déroule en présence du prince Albert II, de son épouse la princesse Charlène et de sa sœur la princesse Caroline.

Une Dalila d’origine georgienne

La magie de la musique crée une communion entre la salle et la loge princière. On a l’impression que l’ensemble de l’auditoire écoute d’une même oreille la beauté du chant de la mezzo-soprano géorgienne Anita Rachvelishvilli.

Au-dessous des vocalises de cette chanteuse, qui est actuellement l’une des meilleures mezzo-sopranos du monde, le chef d’orchestre Kazuki Yamada déroule un tapis de velours avec le Philharmonique de Monte-Carlo. C’est la première fois qu’il dirige un ouvrage lyrique en Principauté, et, visiblement, cela lui va bien.