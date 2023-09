Nathalie Stutzmann, cheffe d’orchestre vedette de l’été dirigera le Philharmonique de Monaco ce dimanche

Doit-on donner un féminin à "maestro"? Ce serait peut-être "maestra"! En tout cas, dans un monde où les femmes chefs d’orchestre sont de plus en plus nombreuses et où, en français, le féminin "cheffe" est de plus en plus courant, Nathalie Stutzmann a été l’une des vedettes de l’été.