MUSIQUE. Roméo Elvis, son premier album et sa gourde aux 900.000 followers

Le renouveau du rock français se cacherait-il dans le rap belge? C’est la question qu’on se pose à l’écoute de Chocolat, le premier album « solo » de Roméo Elvis. A 26 ans, le voisin du plat pays, déjà bien connu des amateurs de rap– son morceau Bruxelles arrive, sorti en 2016, affiche plus de seize millions de vues sur YouTube–, n’en finit plus de voir monter sa cote de popularité outre-Quiévrain. Même chose ici. Bien installé dans le paysage radiophonique français, notamment grâce à son duo avec sa petite sœur Angèle (Tout oublier, dont le clip a reçu la Victoire de la musique de la création audiovisuelle en février dernier), Roméo Van Laeken aurait pu se contenter d’une dizaine de titres efficaces et calibrés pour les chaînes de clips, il préfère proposer un album long– dix-neuf titres– touffu, mélangeant les genres et proposant des featurings inattendus.

Egotrip et autodérision



« Ça faisait tellement d’années que j’avais envie de faire cet album solo, j’avais quarante-cinq morceaux au départ. Il a fallu faire un tri… C’est de la gourmandise, de l’envie, je me disais : “Celui-là, je veux vraiment le garder, celui-là aussi”. On s’en est tenu à dix-neuf. J’ai conscience que ce n’est pas forcément évident mais je n’ai jamais fonctionné à la facilité… Je me complique toujours la vie. »

Dix-neuf titres où se mêlent sens de la formule et malaise générationnel. Pas mal d’autodérision également, venant nuancer le traditionnel egotrip du rappeur.

« C’est un album sincère, dit-il. Un album solo où je parle de moi. J’avais envie de mettre des choses au clair. Jusqu’à présent, j’écrivais en laissant libre cours à l’interprétation de chacun. Là, j’ai voulu passer des messages plus directs. Ce disque est aussi plus complet musicalement. Il n’y a plus un seul beat-maker producteur, comme j’ai pu le faire avant, avec Le Motel [artiste bruxellois avec lequel il avait notamment sorti l’album Morale 2, en 2018, ndlr]. Je n’ai pas changé, j’ai enrichi ma musique. Je n’avais pas eu l’occasion, ni les moyens, avant, de faire appel à autant de musiciens et de compositeurs. »

Au hasard des morceaux, on croise aussi Matthieu Chedid et Damon Albarn, le chanteur de Blur et Gorillaz. « Ces duos se sont faits par le biais de mon label, il savait que j’étais fan des deux. Moi je n’aurais pas osé leur demander quoi que ce soit. Ils ont accepté très simplement. »

Qu’ont-ils apporté ? « ça reste ma musique. Ils ont surtout apporté l’influence de départ, puisque ce sont des artistes que j’ai beaucoup écoutés. Avec Damon Albarn, on a composé ensemble. -M-, lui, a fait quelque chose de sublime sur un morceau déjà prêt qu’on lui a proposé. »

Question textes, Roméo Elvis aborde le rapport à la célébrité, les relations hommes-femmes, la mort d’un proche, les réseaux sociaux, la politique aussi, avec un morceau carrément engagé, La Belgique Afrique.