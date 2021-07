Martin Solveig, Kungs et Virgil Abloh cet été pour la réouverture du Jimmy’z à Monaco

Même les travaux pour sa transformation il y a quelques années n’avaient pas privé autant de temps les amateurs de la piste de danse légendaire de la Principauté. Après un an et demi de fermeture imposée par la crise sanitaire, le Jimmy’z rouvre ses portes ce jeudi soir.

Cette interruption inédite dans les quatre décennies de son histoire s’achève et la discothèque lancée à l’époque par Régine entend retrouver sa place d’épicentre de la nuit monégasque, à un rythme pourtant, encore tranquille.

Pass sanitaire demandé à l’entrée

Le club sera ouvert les jeudis, vendredis et samedis soir jusqu’à la fin du mois d’août et les vendredis et samedis jusqu’à la fin septembre avec un protocole sanitaire imposant la réservation préalable et la présentation d’un pass sanitaire à l’entrée.

Le port du masque est aussi exigé dans la file d’attente, en respectant 1m50 de distance. Par contre, il n’est plus obligatoire à l’intérieur du club. À noter aussi que désormais la réservation est obligatoire via le 98 06 70 68 ou le 06 80 86 21 08.

Pour le reste, la SBM compte sur le duo de DJ résident Ollie et Sonny et des rendez-vous établis pour relancer la machine. Les jeudis soirs du mois d’août seront consacrés à la house music sous le label "Go Deep".

Une proposition urbaine s’intercalera avec des sessions de hip-hop trois fois dans l’été. Enfin les rendez-vous "Pop Heart" avec le DJ de la French Touch, Nico de Andrea, devraient satisfaire le plus grand nombre. Notamment celles et ceux qui ont envie de retrouver le plaisir de la piste de danse.

Des pointures attendues derrière les platines

Pour sa renaissance, le club du Sporting d’été a choisi de jouer les valeurs sures pour quatre soirées signatures événementielles qui jalonnent le programme estival. Premier à ouvrir le bal, le 30 juillet, Black Coffee sera aux platines de la discothèque. Le DJ sud-africain, pointure dans son domaine de l’afrohouse est un habitué des lieux et sait comment mettre l’ambiance.

Rendez-vous suivant, le 13 août, ce sera au tour de Virgil Abloh d’ambiancer le Jimmy’z. Lui aussi a déjà joué ici. Une primeur car le styliste, fondateur de la marque Off-White et directeur artistique de la ligne homme chez Louis Vuitton n’est pas DJ à temps plein. Gageons que son passage monégasque devrait être une des acmés people de l’été.

Autre soirée attendue, celle du 20 août où la boîte de nuit accueillera Kungs. Le jeune toulonnais a su s’imposer dans le paysage des DJ francophones ces dernières années. Dans son nouveau titre, Never Going Home, sorti au printemps, il s’essaye même au chant. Le fera-t-il aussi depuis sa cabine au Jimmy’z? Peut être…

Enfin, la night sera à son apogée pour les amateurs le 27 août avec la venue de Martin Solveig. Star internationale, le musicien français aura sa ribambelle de tubes pour contenter les danseurs heureux de retrouver enfin le dancefloor.