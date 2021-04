L’Impératrice chante une savoureuse rupture

Des envies de changement et de Californie. Du renouveau dans les textes et dans les textures. Après Matahari, L’Impératrice, noble formation à six têtes, voulait rafraîchir le fond de l’air et partir en quête de sens, comme nous l’explique Flore Benguigui, la chanteuse. "Les textes de Matahari étaient plus ésotériques. Le groove des paroles comptait plus pour moi, peut-être parce que je viens du jazz. Il fallait aller plus loin, ajouter plus d’émotions et un côté plus personnel."

Ses mots ciselés et sa voix de miel glissent sur des instrus fleurant bon la West Coast. "On avait des albums références comme Igo, de Tyler The Creator, et les dernières sorties d’Anderson .Paak. Ou, évidemment, toute la scène G-funk californienne avec Warren G, Nate Dogg", explique Charles de Boisseguin, le fondateur du groupe. En appui de Renaud Létang, l’Américain Neal Pogue, récemment récompensé par deux Grammy Awards pour son travail sur Bubba, le disque de Kaytranada, s’est chargé du mixage. Synthés acides, basses bondissantes: un régal.