Leur nouvel album cartonne, mais c’est dans le Var qu’AC/DC s'est relancé... en 1987

Brian: "Jamais eu autant de plaisir qu’ici!"

Petite fouille dans les archives adolescentes et voilà que l’on exhume un numéro (décembre 1987) de feu Hard Force magazine avec un Brian Johnson tout guilleret de revenir sur les coulisses d’un album qui n’avait alors encore ni titre, track listing ou pochette!

"Après avoir répété d’avril à juillet en Australie, nous sommes descendus à Miraval. Les types du studio nous ont vraiment filé un gros coup de main, particulièrement Patrice Quef et JeanJacques Lemoine qui avaient bossé sur l’album de Chris Rea. Nous avons eu un temps superbe et moi qui aime bien manger, j’ai été véritablement gâté !", confiait Brian.

Fourrés au Café des Sports

"Nous avons pris du bon temps à enregistrer cet album. Nous nous sommes juste autorisés un week-end off, pendant lequel nous sommes allés à Cannes. On arrivait le matin à 10h, et on finissait à minuit tous les jours, voire 2h du matin. Nous n’avons pourtant jamais eu autant de plaisir à faire un album. Les gens du village ont été formidables. Nous étions souvent fourrés dans ce troquet, le Café des Sports. L’album fut très facile à réaliser grâce à ces personnes, et par conséquent il n’en est que meilleur. À mon avis, il s’agit d’un des meilleurs ! Nous avons 16 morceaux au total. C’est la première fois que nous en réalisons autant. Maintenant, nous devons choisir lesquels garder", concluait le chanteur qui après ce LP ne signera plus aucunes paroles de chanson.

Si au final "l’album varois" d’AC/DC n’est pas le chef d’œuvre impérissable de leur discographie, il a le mérite d’avoir ranimé une flamme vacillante et d’ouvrir la voie, deux ans plus tard, à ce qui reste leur dernier classique, The Razors Edge.