Les Kids United Nouvelle Génération en concert ce dimanche à Nice

Moyenne d’âge: douze ans. Et pourtant, ces chanteurs en herbe ont déjà un talent grand comme ça et de la générosité à revendre.

La preuve: ils sont tellement heureux de savoir qu’une partie des bénéfices des ventes de leurs disques et des billets de leurs concerts est reversée à l’Unicef, afin de venir en aide aux enfants réfugiés, déplacés et vulnérables au Tchad.

"Avec les Kids United de la première génération, souligne Gloria, onze ans (qui incarne par ailleurs Émilie Jolie dans la comédie musicale du même nom), on avait ainsi rapporté deux millions d’euros à l’Unicef.

Et on espère faire encore mieux avec les Kids United Nouvelle Génération, pour pouvoir aider l’Unicef et les enfants au maximum, car on n’oublie pas que c’est grâce à eux qu’on est là.

On a bien conscience que d’autres enfants n’ont pas la même chance que nous, celle d’être en sécurité, de manger tous les jours, d’avoir une maison, d’aller à l’école et d’être en bonne santé."

"Aider les mamans, pour aider les enfants"

"Donc c’est important de les aider, renchérit Ilyana, quatorze ans (ancienne demi-finaliste de The Voice Kids, et qui figure aussi sur l’album Sardou et nous), en donnant, par exemple, aux mères des vitamines pour leurs bébés. Car il faut aider les mamans pour aider les enfants. Ou en fournissant aux professeurs des écoles du matériel pour qu’ils puissent donner des cours."

Intarissables sur le sujet, ces pitchouns au grand cœur n’en oublient pas de s’amuser, en particulier sur scène (tout comme les Kids United de la première génération, Carla, Nilusi, Erza, Esteban et Gabriel, partis vers d’autres aventures en solo), avec de superbes chansons célébrant la paix et l’espoir.

De Liberta (la préférée de Valentina, l’adorable benjamine de neuf ans, biberonnée par sa maman aux chansons italiennes) à Mille colombes, en passant par La Ballade des gens heureux, ou Le lion est mort ce soir, pour ne citer que quelques-uns des onze titres de leur album Au bout de nos rêves, sorti en 2018 et certifié disque de platine, leurs reprises, servies par leurs voix d’anges insufflent à ces titres une réelle fraîcheur.

Et séduisent un public de sept à soixante-dix-sept ans, puisque les Kids United Nouvelle Génération interprètent en live aussi bien du Charles Aznavour, du Jean-Jacques Goldman ou du Nana Mouskouri, que des succès plus récents, tels que ceux d’Angèle ou d’Hoshi: "Dans les salles où on se produit, confie Ilyana, on voit aussi bien des enfants accompagnés par leurs parents que des adultes qui suivent notre aventure, ça nous fait vraiment plaisir."