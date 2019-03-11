“Rhôooooooooo!”

Vous utilisez un AdBlock?! :)

Vous pouvez le désactiver juste pour ce site parce que la pub permet à la presse de vivre.

Et nous, on s'engage à réduire les formats publicitaires ressentis comme intrusifs.

Je veux bien mais j'ai la freebox

      Connectez-vous

      pour sauvegarder mes filtres et personnaliser mon flux

      continuer sa lecture

      lire le journal

      VIDÉO. On a croisé The Avener sur les hauteurs de Monaco... et il nous a fait de...

      "Il a toujours fait des choses extrêmement limpides" L'album hommage à Duke Elli...

      Découvrez "Sémaphore" le nouvel album du groupe Requin Chagrin de la Ramatuelloi...

      Le chanteur du groupe The Prodigy Keith Flint est mort à l'âge de 49 ans

      Les confidences du groupe IAM au salon MAGIC de Monaco

      PAR Thomas Michel Mis à jour le 11/03/2019 à 08:08 Publié le 11/03/2019 à 08:08
      Mis à jour le 11/03/2019 à 08:08 Publié le 11/03/2019 à 08:08

      Les confidences du groupe IAM au salon MAGIC de Monaco

      Par Thomas Michel Le 11/03 à 08h08 MàJ 11/03 à 08h08

      Invité d’honneur du 5e MAGIC ce samedi, le groupe IAM a évoqué sa passion pour la culture japonaise et sa future – et inédite – collaboration avec le Philharmonique de Monte-Carlo en fin d'année.

      Attention, événement! Les virtuoses de la prose cadencée s’allient à la puissance de l’Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo. Le 27 novembre prochain, les rappeurs d’IAM monteront sur la scène de la Salle Garnier à grand renfort de cuivres et de cordes. Une symphonie de douceurs – qui affiche déjà complet – et un nouveau défi pour la crème des musiciens de Monaco, qui devront s’accorder sur le tempo unique des Marseillais.

      En…

      La suite du direct