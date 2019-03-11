Les confidences du groupe IAM au salon MAGIC de Monaco

Attention, événement! Les virtuoses de la prose cadencée s’allient à la puissance de l’Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo. Le 27 novembre prochain, les rappeurs d’IAM monteront sur la scène de la Salle Garnier à grand renfort de cuivres et de cordes. Une symphonie de douceurs – qui affiche déjà complet – et un nouveau défi pour la crème des musiciens de Monaco, qui devront s’accorder sur le tempo unique des Marseillais.
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