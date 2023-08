"Le Sud, c’est les potes": Yannick Noah se confie avant son concert aux Aoutiennes de Bandol

Le vent pourrait bien s’inviter au concert de Yannick Noah jeudi soir à Bandol. Il fera face à une tornade aux pieds nus qui, sur scène comme sur un court de tennis, a toujours su emporter loin le cœur des spectateurs.

Avant de monter le son, l’homme aux mille vies nous a accordé une parenthèse téléphonique. La musique, les amis, le Var, Nice, le tennis, le Gym, Renaud, le monde, la vie, nous avons joué avec les sujets comme on échange des balles. Un régal.

Yannick, alors, comment se passe l’été 2023?

L’été, c’est les festivals, la musique et les potes. Depuis le mois de juin, on a fait une douzaine concerts. On était aux Orres, dans les Alpes. Là, on descend dans le Sud. Direction, le Var.

Et les Aoûtiennes à Bandol...

C’est une première pour moi. J’aime le concept. La période. C’est les vacances. Les gens sont détendus, relax. Ils ont envie de s’amuser. Pour moi, descendre dans le Sud est toujours un moment particulier car je revois mes amis d’enfance. Là, je sais déjà chez qui je vais dîner mercredi et où j’irai boire des verres après le concert jeudi. Le Sud, c’est les potos. Et les potos, c’est ma vie.

Sur la scène varoise, vous allez privilégier votre dernier album?

Non, on va jouer les morceaux que les gens connaissent et aiment. On a pas mal de tubes. Et sur ce genre de tournée, le public chante pratiquement toutes les chansons.

Sans oublier Saga Africa...

Bien sûr. Saga Africa fait partie du répertoire.Cette chanson a 30 ans, mais les spectateurs me la réclament tout le temps.

Votre album sorti en octobre dernier s’appelle La Marfée, le lieu où se sont rencontrés vos parents à Sedan...

La Marfée, c’est un petit clin d’œil à ma maman. J’aime chanter tout ce qui me touche. J’aime évoquer mes racines. Les choses doivent résonner en moi. J’ai besoin de vivre mes chansons, pour cela il faut que ce soit très personnel. Je suis franco-camerounais. Je suis des Ardennes et de Yaoundé. Je suis né à Sedan et j’ai passé une partie de ma jeunesse en Afrique. Je vais naturellement de l’un à l’autre. De la France au Cameroun. Mon existence est un voyage.

Vous chantez aussi la planète. Exemple: "Aux arbres citoyens" qui est un message écologique.

La chanson date de 2006, mais elle est plus que jamais d’actualité. Ce sont nos enfants et petits-enfants qui ont eu cette prise de conscience. C’est leur préoccupation, mais c’est surtout leur avenir qui est en jeu. Un avenir très proche. Ma génération n’a pas été connectée, ni éduquée à ces principes environnementaux. On pensait tout ça loin de nous. On n’imaginait pas la moindre frayeur avant plusieurs siècles. Nous y sommes.

On ne vous demande pas si vous porterez des baskets ou des santiags jeudi soir?

Pieds nus, c’est ma marque de fabrique.

Il paraît que le maire de Bandol, Jean-Paul Joseph, vous a battu au tennis en catégorie jeune...

C’est vrai. Je connais très bien Jean-Paul Joseph. Je crois qu’il était en équipe de France junior quand j’étais minime. On s’était affronté dans un tournoi, il avait gagné. C’était un espoir du tennis. Mais c’était aussi un intello qui a choisi les études. J’ai lu qu’il m’avait défié. Je suis surtout content d’avoir de ses nouvelles...

Le Var vous évoque quoi?

Au-delà des endroits, je suis surtout attaché aux hommes, aux potes. Et puis, il y a tellement de beaux coins dans le Var. C’est magique. Mais sans amis, les endroits les plus merveilleux sont chiants.

Le groupe Nice-Matin est partenaire de la soirée varoise. Quel est votre lien avec notre journal?

Nice-Matin, ça m’évoque les vacances, la plage, le soleil. On venait parfois sur la Côte, l’été, avec mes parents quand j’étais môme. À l’époque, on n’avait pas les portables, Internet n’existait pas, les chaînes infos non plus. Donc, on lisait le journal. C’est là qu’on s’informait. Plus tard, quand je vivais à Nice, de 12 à 18 ans, je cherchais d’abord les articles sur l’OGC Nice. J’étais fan du Gym. Nice-Matin, pour moi, c’était les pages sports.

Vous avez gardé une tendresse particulière pour l’OGC Nice?

Ah oui. J’étais un vrai supporter. Je montais au stade du Ray à pied avec mon ami Pierre Albuixech. On allait aux Populaires. Je me souviens encore du prix du ticket: 5 francs. Dans notre tribune, il y avait un ambianceur qui nous faisait chanter. On l’appelait Zanini, parce qu’il ressemblait à cet artiste qui portait toujours un chapeau. Sur le terrain, il y avait Baratelli, Katalinski, Adams, Chorda, Jouve, Huck, Musemic, Molitor et j’en oublie. Fabuleux. À l’époque, Nice avait de grands joueurs et une très belle équipe. Aujourd’hui encore, j’aime le Gym comme on aime sa jeunesse. Plus tard, j’ai été très ami avec Philippe N’Dioro, mon Fifi qui a joué à Nice dans mes années 80. On se voit toujours.

Il y a quelques jours, la Hopman Cup a eu lieu dans votre club de toujours le Nice LTC présidé par votre ami Franck Balabanian...

Je n’étais pas là. Mais dites à Franck (Balabanian) qu’il a eu Alcaraz, c’est mieux que Noah. Il ne va pas se plaindre le Franck... Un tournoi au Nice LTC ne peut que m’interpeller. Avant, il y avait un super Open que j’ai gagné une année (1991). Inoubliable.

Un mot sur Carlos Alcaraz.

Il est merveilleux.

Le Nice LTC fait partie de votre vie ou vous avez tourné la page?

C’est un joli morceau de ma vie. On était au club du matin au soir. Sept jours sur sept. On mangeait là-bas, on jouait là-bas, on dormait là-bas. Il y avait les potes, les copines. Moi, j’étais en pension avec Gilles Moretton qui est, aujourd’hui, président de la Fédé de tennis. On était tous réuni à Roland-Garros pour fêter les 40 ans de ma victoire. C’était fort. Il y avait les anciens de Nice. On était une vingtaine. On ne tourne pas ce genre de pages. Elles sont trop lourdes. Pleine de rires et de souvenirs. On les laisse ouvertes.

L’anniversaire de votre triomphe à Roland-Garros vous a touché?

Forcément. Toutes ces célébrations m’ont secoués. J’ai vu combien cette victoire avait marqué les gens. Certains étaient à Roland, d’autres devant leur télé, mais il reste un moment fort qu’on partage tous. Vous et moi. Cette émotion est collective. J’avoue avoir été touché en plein cœur face à tant d’affection.

Revenons à la musique. The Weeknd et Mylene Farmer ont fait le plein à l’Allianz Riviera de Nice. Quel concert auriez-vous choisi ?

Joker.

Qu’est-ce que vous écoutez en ce moment?

Renaud. Je me fais l’intégral. Je passe beaucoup de temps en voiture. Je me régale. Il a un répertoire incroyable. C’est plein de poésie. C’est de l’humour, c’est de la tendresse, c’est le reflet d’une époque, c’est la vie quoi. Vous faites de la route? Mettez Renaud.

Vous le citoyen du monde, où vous vivez?

Trois de mes enfants habitent aux États-Unis, donc je vais les voir régulièrement, mais je me partage surtout entre la France et le Cameroun où je suis devenu chef de village. Ça veut dire s’occuper des galères des gens. De leurs soucis de santé comme de leurs tracas quotidiens. Ça devrait être comme ça partout, non?



Concert de Yannick Noah, demain à 21h30, Allée Vivien à Bandol. Entrée gratuite.