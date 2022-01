Le rappeur niçois Le Môme nous présente "Bicéphale", un premier album prometteur et éclectique

Grégory Rossi arbore un look passe-partout. Jean, Converse, petite chemise sous le blouson. Le tout est surmonté d'une bonne bouille, avec sourire et sens de la vanne en prime.

Ceux qui frémissent encore en entendant le mot "rappeur", drapés dans une série de préjugés, en sont pour leur frais.

Légèrement timide au quotidien, Le Môme devient une autre personne lorsqu'il met les pieds sur une scène. Il est dans son élément. Dans sa zone.

Passionné de hip-hop, biberonné au bon son d'IAM, Kery James, Youssoupha ou Oxmo Puccino, le jeune homme y a trouvé de la sérénité, des réponses à ses questions et une bonne poignée d'amis.

Comme lui, ceux-ci font partie de l'association Zebr'art, qui organise des concerts et met en place des ateliers d'écriture dans des prisons, des foyers ou des collèges des Alpes-Maritimes. Une dimension sociale importante pour l'artiste âgé de 24 ans.

deux visages

Tout en gardant le sens du collectif, Le Môme a décidé de faire un pas en avant avec Bicéphale, un double-album de 20 titres. L’occasion pour l’artiste fan d’Oxmo Puccino, IAM de décliner toute sa palette, entre passages chantés, couplets sous autotune, hymnes festifs, drill et même piano-voix.

"Le thème c’est la dualité, le fait d’avoir deux visages. Une face ‘‘magie noire’’, une autre ‘‘magie blanche’’. Je commence par le sombre pour aller vers le lumineux. C’est un parcours de vie, une réflexion. J’ai toujours été en quête de réponses, en quête de sens dans ma vie. Et le hip-hop m’a apporté beaucoup de réponses. Tous les gens qui sont autour de moi, je les ai rencontrés grâce à la musique."

"Je fais ce que j’aime, je ne me pose pas la question de savoir ce qui marche ou pas. Je tente des choses, je fais ce qui me parle et je veux montrer plusieurs facettes", nous explique Le Môme.

En guise de premier single, l’Azuréen a choisi Guerrier, un morceau où il partage le micro avec son pote Alex Tales, autre découverte au joli timbre pop.