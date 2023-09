"Le plus grand mystère du rock and roll": une campagne pour retrouver une basse de Paul McCartney, perdue il y a plus de 50 ans

Paul McCartney a acheté cette basse 30 livres sterling (ce qui correspondrait à 35,10 euros au taux actuel) à Hambourg en Allemagne en 1961. C'est l'instrument que l'on entend dans les titres "Love Me Do", "She Loves You" et "Twist and Shout".

Il a joué avec pour des concerts à Hambourg, à Liverpool et lors des premiers enregistrements à Abbey Road, le mythique studio londonien.

En janvier 1969, alors que les Beatles étaient à Londres pour enregistrer notamment "Get Back", la guitare a disparu.

Nick Wass, qui travaille pour Höfner, la marque de la basse, et les journalistes Scott et Naomi Jones ont lancé une campagne, le projet "The Lost Bass", dans l'espoir de remettre la main sur l'instrument et résoudre ce qu'ils appellent "le plus grand mystère du rock and roll".

Nick Wass a déclaré à plusieurs médias britanniques que Paul McCartney lui avait parlé de la guitare basse lors d'une récente conversation. C'est ainsi qu'aurait démarré la campagne.

"C'est tellement important pour lui (Paul McCartney) de revoir cette guitare, parce que c'était la première", a complété Scott Jones. Elle est peut-être entre les mains d'une personne qui la possède "innocemment", "sans se rendre compte de ce qu'elle a".

"C'est la recherche de la basse la plus importante de l'histoire. (...) Et nous avons besoin de votre aide, pour retrouver sa trace", écrivent-ils sur le site internet lancé pour ce projet.

A ceux qui croient qu'il s'agit d'une mission impossible, ils rappellent qu'en 1963, John Lennon avait égaré sa Gibson, mais que celle-ci était réapparue 51 ans plus tard et avait été vendue aux enchères 2,4 millions de dollars (2,2 millions d'euros).

Vingt-quatre heures après le lancement du projet, samedi, Scott Jones a indiqué avoir reçu des centaines d'emails, dont deux qui pourraient être des pistes intéressantes.

Quelques pistes pour les personnes qui souhaiteraient participer aux recherches: c'est une basse pour gaucher, avec une finition "sunburst" en trois parties et deux micros montés dans un bloc massif de bois noir.

Si la campagne "Lost Bass" permet de retrouver l'instrument, celui-ci sera rendu à Paul McCartney, ont assuré les organisateurs.