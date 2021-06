Le groupe La Femme donnera deux concerts dans des spots prisés de la Côte d'Azur

"Des nappes orientalisantes et robotiques sur Force et respect. Une mélodie acoustiquo-ondulante avec Va. Une énergie punk et eigthies dans Foutre le bordel. Un délire philosophiquo-country pour Disconnexion. Le nouvel album de La Femme part dans tous les sens mais on le suit volontiers".

Voilà ce que écrivions dans notre journal en avril dernier. Début juillet, les fans de La Femme, révélation de l’année aux Victoires de la musique en 2014, vont pouvoir venir écouter leurs chouchous à deux reprises.

Le 8 juillet, ils se produiront sur la plage de l'Hôtel Amour. Le lendemain, direction la Fondation Maeght pour remettre ça (ou combler ceux qui n'auront pas eu de place pour le premier round).

Plus d'informations à venir sur les tarifs et ouverture des ventes "très prochainement", selon un post Instagram de l'Hôtel Amour.