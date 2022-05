Le groupe de rap PNL annule son concert au Nikaïa de Nice ce jeudi 

PNL finira-t-il par venir à Nice? Les fans croiraient presque à une malédiction…

Initialement prévu le 31 mai 2020, puis décalé au 3 février 2021 et au 22 septembre 2021, le concert du duo de rappeurs devait se tenir au Palais Nikaïa ce jeudi soir.

Le groupe vient d’annoncer à la dernière minute l’annulation du concert via un message posté sur les réseaux sociaux.

"La mif, on est dans l’obligation d’annuler également le concert prévu demain soir au Palais Nikaïa à Nice. Nous vous présentons toutes nos excuses, on pense fort à vous tous. On aurait tellement aimé partager ce moment avec vous" écrivent-ils. "Egalement", car le duo venait d’annoncer l’annulation, deux heures avant, de son concert lyonnais prévu ce mercredi. De quoi indigner les fans qui attendaient devant la halle Tony-Garnier depuis ce mercredi matin parfois.