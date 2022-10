Le chanteur Vincent Delerm s'offre un livre sonore pour célébrer ses vingt ans de carrière

Son premier album, le sobrement nommé Vincent Delerm, c’était en 2002. Vingt ans et six albums plus tard, l’auteur-compositeur poursuit sa route. En prenant les itinéraires bis que son inspiration lui indique.

Trois B.O., des livres photos, du théâtre, deux films documentaires, dont le touchant Je ne sais pas si c’est tout le monde en 2019, compilant les réflexions de personnalités face au temps qui passe...

À 46 ans, le chanteur ne s’est jamais satisfait d’une seule couleur sur sa palette et, discrètement, il a façonné son monde. Pour marquer cette double décennie, le natif d’Évreux, en Normandie, sort un livre-disques: Comme une histoire/Sans paroles.

Chanson augmentée

En résumant ses vingt ans de carrière comme face à cet objet original, on se dit que la musique ne semble pas suffire à Vincent Delerm.

"Je ne dirais pas les choses dans cet ordre-là, explique-t-il au téléphone. Quand je fais autre chose, c’est parce que j’aime faire feu de tout bois. Mon point de départ, c’est rendre compte d’une émotion et, la plupart du temps, les chansons sont parfaites pour ça, on emmène les gens quelque part en trois minutes. Quand j’ai fait mon film, des photos, c’est pour montrer des choses que je n’aurais pas pu mettre en chanson mais pas parce que la chanson n’est pas suffisante, c’est en plus. Les choses se répondent. Dans ce projet-là, c’est pareil. Sur scène aussi, assez vite, j’ai mis des vidéos, des images... Ce qui compte c’est de rester cohérent, quand je mets une vidéo, elle complète la sensation. Comme une chanson augmentée."

Montage

Dans ce livre-disques anniversaire, il y a le visuel et le sonore. Un carnet de bord, avec photos, reproduction de manuscrits... Et deux albums: Comme une histoire, film audio d’une heure treize contentant commentaires, chansons live, titres inédits, et Sans paroles, vingt morceaux en version instrumentale au piano.

Et dans les deux premiers, on retrouve un modèle de création qui semble de plus en plus cher au fils des écrivain et illustratrice Philippe et Martine Delerm: le montage.

"C’est vrai. Quand on fait des chansons et qu’on les organise, c’est au coup par coup. Pour mon film, pareil, j’avais plein de séquences et on les a montées en se disant: ‘‘c’est comme une boîte de bonbons, du quel on a envie maintenant?’’ Certains diront: ‘‘Ce n’est pas comme ça qu’on fait un film, il faut avoir des convictions d’emblée’’, moi non. Ce qui compte pour moi, c’est d’avoir les séquences, les chansons que j’aime et de les monter comme je veux. Sur ce projet, aussi: pour le livre, je savais la masse de choses que j’avais mais, pour les organiser, j’ai bossé avec une amie graphiste, on a fait des essais. Il ne faut pas être trop orgueilleux, ne pas se dire qu’on a la réponse à l’avance."

Un art bien à lui du collage. Objets, extraits, voix, écritures.

"Je suis content d’avoir un objet qui regroupe ça. Moi, j’adore avoir des trucs comme ça entre les mains, sur Daho ou les Beatles, sans me comparer. a me plaît les choses qui contiennent de la vie, par fragments. Je n’ai pas, par exemple, un énorme goût pour les livres de manuscrits, j’aime qu’on voie une photo, un dessin sur une nappe... Nos vies sont faites de ça, d’éléments qui se cognent entre eux. Pour le son, pareil, quand on travaille sur un disque, on reçoit un bout d’arrangements, une note vocale, une minute de piano. chaque fois je me dis: ce mélange-là, c’est vraiment la vie, il faudrait faire un disque qui soit comme ça. Plus ça va, plus j’essaie de coller à ça."

Panthéon personnel

Depuis son premier succès, le sautillant Fanny Ardant et moi, Delerm nous a habitués à faire exister son panthéon personnel dans ses chansons, ses clips, ses films.

C’est encore le cas ici. Un petit mot de Trintignant, un de Modiano, un message de Rochefort laissé sur son répondeur, la voix de Souchon, Cherhal, Ardant encore…

"L’exercice d’admiration est assez sain, quand on fait des choses soi-même, on a vite fait de trouver un truc qui cloche chez les autres... Je trouve ça super de dire qu’on aime quelqu’un, d’ailleurs ça me choque quand il y a un décès et que tout le monde se réveille sur Instagram: ‘‘Oh, je l’aimais tant’’… Fallait le dire avant! Anne Sylvestre, elle s’en fout que tout le monde ait dit ça le jour de sa mort. Paradoxalement, je pense qu’avec des influences on doit fabriquer du neuf. La première fois que j’ai rencontré Souchon, j’étais gêné, je lui ai dit: “Pardon parce que, dire que vous êtes un père spirituel, ça fait comme si je me positionnais en fils", et il m’a répondu: ‘‘Aucun souci, en revanche nos chansons ne se ressemblent pas du tout’’, et c’est vrai. Mes sources, elles ne sont pas que musicales d’ailleurs, c’est aussi un comportement, une manière de répondre, de s’intéresser aux choses. »

Savoir+

Mercredi 7 décembre, au Silo à Marseille.

Tarifs: 35 et 38 euros. Plus d'infos sur www.cepacsilo-marseille.fr