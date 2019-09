Le chanteur-surfeur Tom Frager revient avec un nouvel album aux sonorités métissées

“Qu’est-ce qu’il est devenu Tom Frager?” Si vous vous êtes déjà posé cette question, c’est normal. L’artiste a simplement disparu des ondes et des écrans ces dernières années. Après Better Days, en 2009, l’album qui l’a rendu célèbre, Tom Frager se fait oublier du grand public. Pourtant, ses chansons, on les a encore en tête. Lady Melody, Give Me That Love, Home... Malheureusement, comme il le dit lui-même, “dans ce métier t’es jamais arrivé. Il faut travailler tout le temps, car les gens passent vite à autre chose.”

Un agenda chargé

Pendant tout ce temps, l’artiste de quarante-deux ans n’est pas resté inactif. En 2013, il accouche d’un opus, Carnet de route. Sa compagne, elle, donne naissance à leur fils. “J’ai un peu laissé les tournées et les rendez-vous de côté pour rester près d’eux et écrire. Le rôle de papa, c’est le plus important à mes yeux”, confie l’artiste.

De son côté, l’album n’emballe pas les foules et ses nouvelles fonctions de père de famille ne sont pas l’unique justification. Changement de patron de la maison de disques, politique différente en interne...

“Il n’y a eu aucune promotion autour de Carnet de route. Les titres n’ont pas été soutenus.” Mauvais timing. Celui qu’on surnomme le “Jack Johnson français” manque le coche pour revenir sur le devant de la scène. Sa guitare néanmoins, il ne l’a jamais raccrochée. “J’ai continué de faire une quarantaine de concerts par an.”

Car la musique, à l’instar du surf, c’est une passion. Il s’amuse d’ailleurs à leur trouver un point commun: “Dans les deux cas, il ne suffit pas de faire des tubes, il faut aussi aimer ramer.” La scène, il n’aurait jamais pensé en faire son métier. Alors que surfer... “Quand j’ai commencé, on disait de moi que j’étais un des espoirs nationaux.” Et les prédictions se sont avérées. Son palmarès est long comme le bras: dix fois champion de Guadeloupe, trois fois aux Antilles et en Guyane, deux fois vice-champion de France, finaliste de la coupe Panaméricaine...