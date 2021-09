L’Académie de musique Rainier-III refaite à neuf en un temps record à Monaco

C’est un petit moment suspendu. Quand la pianiste à la renommée internationale Shani Diluka – formée dans sa jeunesse à l’Académie – a été invitée à s’asseoir devant le grand Steinway noir pour jouer Mad rush de Philip Glass, elle a offert un voyage musical et planant de quelques minutes aux personnes présentes.



Au premier rang desquelles le prince Albert II qui a été le premier visiteur, ce jeudi, de l’Académie de musique Rainier-III entièrement rénovée.

Neuf mois

de chantier



Si l’adresse demeure rue Saige, tout l’intérieur du bâtiment a été entièrement refait au terme d’un chantier de neuf mois. Chantier contraint après des infiltrations d’eau dans la structure des équipements à l’été 2020, qui a empêché la rentrée 2020 de se tenir en ces lieux.



"Insonorisation, création d’ouvertures pour plus de sécurité, nouveau revêtement, climatisation, ventilation, tout a été refait du sol au plafond", a confirmé le maire Georges Marsan hier, en inaugurant cet établissement sous régie communale, confirmant la volonté d’avoir voulu proposer "une structure cohérente, moderne et esthétique".

Trente-quatre salles de classe



Les parements en bois sur les murs, la moquette au sol et le matériel proposé en font aujourd’hui un vrai cocon dédié à la pratique musicale.



À l’intérieur, toutes les cloisons des 1.400 mètres carrés ont dû être abattues. Ce qui a facilité la redistribution de l’espace pour y loger 34 salles de classe et de répétition. Ainsi qu’un nouvel espace entièrement dédié aux moins de 6 ans avec du mobilier et des sanitaires adaptés.



Après une année "nomade", à répéter là ou c’était possible, les 800 élèves de l’Académie - et leur directrice, Jade Sapolin arrivée au début du chantier il y a un an - doivent prendre pleinement possession de leurs nouveaux locaux dans quelques jours.