La playlist du jour est... végétale!

Poètes ou auteurs, ils ont été nombreux à s’inspirer de Dame nature pour poser des mots verdoyants et feuillus sur des textes et des chansons. Et bien enraciné dans la terre, comme un socle de nos vies, l’arbre Roi y a souvent trouvé sa place...

Comme un arbre, Maxime Le Forestier San Francisco, Mon frère, La Rouille. Le succès du premier album du père Max, en 1972, est énorme. Et Comme un arbre... dans la ville, sonne comme une première revendication écolo, jamais assouvie depuis. Lemon tree, Fools garden Titre phare de l’album Dish of the Day (1995) de Fool’s Garden, ce citronnier, dont l’air et la rythmique nous rappellent les Beatles, propulse le groupe allemand dans une nouvelle dimension. Auprès de mon arbre, Georges Brassens Impossible de ne pas inclure dans notre playlist le chanteur-poète et ses textes aussi beaux que précurseurs. Ce titre, qui figure sur l’album Je me suis fait tout petit sorti en 1956, navigue entre amour et amitié, à travers son "copain le chêne" qui lui, lui reste fidèle. Aux arbres citoyens, Yannick Noah On connaît la fibre écolo de notre tennisman-chanteur préféré. En 2006, sur l’album Charango, il s’en donne à cœur joie avec cet hymne pour un monde meilleur et plus vert. Puisqu’il faut changer les choses... Les feuilles mortes, Jacques Prévert et Yves Montand Prévue à l’origine en 1946 pour le film Les portes de la nuit, de Marcel Carné, la chanson écrite par Jacques Prévert et composée par Vladimir Cosma a connu un succès international. Et de la version de Montand (la plus célèbre) à la version rythm’n blues de Jermaine Jackson, elle a emprunté tous les styles musicaux...