La musique de ce Toulonnais fait des millions de vues sur YouTube

Il a installé ses platines chez lui, dans son appartement du Mourillon. Murs blancs, espace parfaitement rangé. Une guitare apposée au mur. Seules quelques leds colorées rappellent l’univers "boite de nuit" qui sied parfaitement à Anthony. À 26 ans, le jeune homme vit de ses prestations de DJ.

"J’ai acheté ma première platine à 17 ans. Je bricolais dans ma chambre. J’ai appris tout seul, via des tutos sur Internet." Ses premiers sets, il les fait à La Réserve, au cœur de son quartier fétiche. Mais rapidement, sa carrière s’envole. Il mixe pendant deux ans au VIP Room, le célèbre établissement de Jean Roch, à Paris comme à Saint-Tropez.

Entre mix et production

"Parallèlement à ça, je me suis mis à la production. L’idée était de faire des remix de musiques connues." En 2019, il sort une reprise de Trop Beau, signé Lomepal avec Emma Peters. Carton plein! La chanson fait 40 millions de vues sur YouTube et plus de 5 millions d’écoutes sur Spotify. "Franchement, j’étais choqué d’un tel engouement. Ma cover a été reprise par des radios, des émissions télé comme Quotidien et 50’Inside en ont parlé… C’est assez incroyable."

Un succès qui vient à point nommé, alors que le confinement pointe son nez. "Ça a été une période super difficile. Je ne travaillais plus. La production, ça m’a bien occupé la tête. Je m’y suis mis à fond dedans." Son style: à la base, du rap français qu’il transforme en de la deep house épurée, portée par une jolie voix.

"Je m’occupe de tout l’instrumental via mon ordinateur. Ensuite, j’envoie ça à des chaînes YouTube spécialisées, elles me repostent et ça fait beaucoup d’audience." Aujourd’hui, ces chaînes lui passent même des commandes en direct. De quoi le faire vivre? "Oui, répond-il. Ça me rapporte de l’argent."

Reprise de Kylie Minogue

Forcément, il envisage de poursuivre dans cette voie avec de grosses sorties d’ici la fin de l’année. Mais pour l’instant, c’est un projet à plus court terme qui lui occupe l’esprit. Une nouvelle cover qui devrait faire grand bruit. Depuis le 25 juin, c’est un remix du tube de Kylie Minogue Can’t get you out of my head qui est sorti.

"Il s’agit d’une collaboration qu’on a mis six mois à préparer avec NVRT, qui fait la guitare et la voix, Megan qui s’occupe du mixage et du mastering, et moi-même qui gère l’instrumental. Ça envoie du lourd!", ne peut-il s’empêcher de sourire.

Pour découvrir sa musique, rendez-vous ici.