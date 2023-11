Il y a 65 ans, le chef d'orchestre Bruno Nardi succombait à une crise cardiaque en plein concert à Monaco

Triste fête du 22 novembre 1958 en Principauté où l'ensemble des sociétés musicales du Rocher célébraient cette jeune fille martyre qui est encore à l'heure actuelle leur patronne: la Sainte Cécile.

Après avoir œuvré soixante-neuf ans au sein de sa phalange, le maestro Bruno Nardi disparaissait tragiquement à la stupéfaction générale de ses exécutants instrumentistes et chanteurs de la "Philharmonique". Une crise cardiaque le terrassait en pleine célébration. Il avait 80 ans. Le site de la mairie "Vivre ma Ville de Monaco" relate cette nouvelle ponctuelle en quelques lignes.

"De cette fête bien particulière pour la Musique municipale, il y en a une qui restera à jamais gravée dans les mémoires de tous les fidèles et mélomanes de Monaco. En pleine exécution de sa partition écrite pour la Sainte-Cécile, le chef poussait un dernier soupir et tombait à terre…" Pourtant rien ne laissait présager une disparition si précipitée de cet homme à la queue-de-pie et à la chevelure beethovénienne.

Un chef d’orchestre de renom

D’ailleurs, dans son N° 423 de février 1950, la revue mensuelle "Rives d'Azur" faisait l'éloge d'un chef talentueux pour ses noces de diamant musicales. Quel maestro! "Il savait allier à la fois la technique de la conduite d'un orchestre et la science de la composition", peut-on lire sur la page dédiée à l’histoire de la musique municipale. Par ce jugement favorable, le rédacteur de l'époque témoignait de son enthousiasme, parfois jusqu'à l'emphase, et révélait les liens indéfectibles entre ce Monégasque, son orphéon et son admiration pour la muse Euterpe. Le texte, écrit huit ans avant sa disparition, signalait également une carrière exemplaire depuis 1889. L’année où Bruno Nardi débutait à la « Philharmonique » et participait aux funérailles du prince Charles III.

Une figure locale adulée

"Au cours de la Première Guerre mondiale, apprend-on par la suite, le chef organisait des concerts pour les soldats aveugles soignés à Monaco. À la tête de sa fanfare, il accompagnait les obsèques du prince Albert Ier. L'année suivante, pour le baptême du prince Rainier III, Bruno Nardi dirigeait une grande chorale formée de deux cents élèves des écoles de Monaco associée à d'autres phalanges orchestrales, pour interpréter sa "Cantate" écrite pour la cérémonie religieuse."

Immense musicien, il était cité en exemple pour son dévouement, son concours à toutes les fêtes, comme son animation sonore à chaque départ du Rallye de Monte-Carlo. Mais c'est son petit-fils à la double homonymie patronymique qui illustre le mieux l'art d'être grand-père de son aïeul paternel. Si, Bruno-Jean Nardi, aujourd'hui retraité de 87 ans, demeure réservé et encore profondément affecté par cet événement tragique de 1958, il parle volontiers d'un "personnage familial discret, très attentionné, apprécié par ses musiciens et son entourage".

Véritable figure locale "vénérée, serviable et affable sans excès, il était pétri de musique classique. J'aimerais encore l'entendre diriger sa "Cantate", imagine son petit-fils, écrite avec toute l'ingéniosité de l'harmonie et du contrepoint pour aboutir à une polyphonie subtile. Dommage d'ignorer encore l’endroit où est détenue actuellement cette partition…"

Soixante-cinq ans après sa disparition, le souvenir de Bruno Nardi, comblé d'honneur en son temps et nommé chevalier dans l'Ordre national monégasque, subsistera encore pour la cérémonie de ce mercredi 22 novembre 2023, toujours dédiée à la sainte patronne des musiciens.